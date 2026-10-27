La Corte Superior de Justicia de Sullana desarrolló la jornada de capacitación a jueces y juezas de paz del distrito judicial de Sullana, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y competencias para el adecuado desempeño de sus funciones y la atención de los casos a su cargo.

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La jornada comprende las ponencias de la magistrada Lina Berenice Benites Cañote, sobre alimentos y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; la magistrada Karol Riofrío Aguilar, quien aborda el tema de faltas; y las servidoras Silvana Karolina Antón Borrero y Yomaira Herrera Rentería, quienes desarrollan los temas de expediente y régimen disciplinario del juez de paz, respectivamente.

Asimismo, el Decano del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, Jose Huachillo Cevallos, brindó una ponencia sobre las funciones notariales de los jueces de paz.

La actividad es organizada por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), a cargo de la abogada Kiara Bravo Castro, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la justicia de paz en la jurisdicción.