Jornada fue realziada por la Corte Superior de Justicia de Sullana
Jornada fue realziada por la Corte Superior de Justicia de Sullana

La Corte Superior de Justicia de desarrolló la jornada de capacitación a jueces y juezas de paz del distrito judicial de Sullana, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos y competencias para el adecuado desempeño de sus funciones y la atención de los casos a su cargo.

La jornada comprende las ponencias de la magistrada Lina Berenice Benites Cañote, sobre alimentos y violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar; la magistrada Karol Riofrío Aguilar, quien aborda el tema de faltas; y las servidoras Silvana Karolina Antón Borrero y Yomaira Herrera Rentería, quienes desarrollan los temas de expediente y régimen disciplinario del juez de paz, respectivamente.

Asimismo, el Decano del Colegio de Notarios de Piura y Tumbes, Jose Huachillo Cevallos, brindó una ponencia sobre las funciones notariales de los jueces de paz.

La actividad es organizada por la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP), a cargo de la abogada Kiara Bravo Castro, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer la justicia de paz en la jurisdicción.

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