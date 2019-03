Capturan a una presunta implicada en el caso del desvío de dinero de la UGEL

Síguenos en Facebook

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Piura capturaron la mañana de ayer a una de las presuntas implicadas en el caso del desvío de dinero de la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) Paita.

Se trata de Maydie Lorena Acedo Saldarriaga (31), quien venía trabajando como enfermera en el hospital Santa Rosa de Piura. La intervención de la investigada sucedió a las ocho de la mañana, cuando realizaba sus labores acostumbradas.

EL CASO

Según la Policía, Acedo Saldarriaga tenía una orden de captura, luego que el Ministerio Público la incluyera en el caso donde ya han sido capturadas otras seis personas implicadas.

Según la investigación que lleva adelante la Fiscalía, la investigada presuntamente se encargaba de captar a los profesores, a quienes les pedía prestadas sus cuentas para utilizarlas para hacer los depósitos ilícitos.

Ocho profesores que prestaron su declaración ante la Fiscalía, la sindicaron como quien les solicitó les preste sus cuentas para depositar el dinero.

Durante el proceso, la fiscal Estenia Doliveth Infante Castillo indicó que el extrabajador informático de la UGEL Paita, Jhonny Pantaleón Girón, habría utilizado a Maydie Acedo, quien sería su esposa.

Para lograr la atención de los profesores, la investigada presuntamente les decía que su pareja le iba a depositar la pensión alimenticia de sus hijos, entre otros pretextos.

La ahora detenida fue trasladada al complejo Roberto Morales Rojas, y luego a la Policía Judicial para ser puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Cabe señalar que ya se encuentran detenidos, el exjefe de gestión institucional, Jorge Luis Villegas Herrera; el exadministrador de la UGEL, Fernando Chumacero Ríos; el ex analista de sistemas de la UGEL Paita, Luis Martín Urbina Clavijo; el ex asistente de informática, Jhony Pantaleón Girón; y el ex técnico en informática, Germán Salazar Saavedra.