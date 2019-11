Carlos Rodrich: "El emprendedor tiene que ser persistente"

Síguenos en Facebook

Del 18 al 20 de noviembre, la Hub Udep, incubadora de emprendimiento de la Universidad de Piura, realizará la I Cumbre internacional de innovación y emprendimiento (CiE) en la que participarán ponentes internacionales y nacionales. El director del Hub Udep, Carlos Rodrich, define a la incubadora como un conector para impulsar a los emprendedores a los que llaman startups, que es el emprendedor tradicional pero que utiliza tecnología para crecer rápidamente en el mercado.

¿Cómo miden el crecimiento de una startups?

El crecimiento se mide por la exponencialidad. Ponemos un ejemplo tangible que es el caso Manzana Verde. Un espacio tradicional solamente vende por el espacio que tienes físicamente; es decir, si entran 50 no puedes vender 51 o 52. En el caso de Manzana Verde, puede vender 1 plato, al día siguiente 50, y así, no hay límite. En este caso no te restringes por los espacios físicos que puede tener un negocio tradicional. Con mucha publicidad y difusión puedes vender el doble o el triple, que no pasa en el tradicional. La desventaja es que al inicio queman mucho dinero, las pymes tienen una forma gradual de crecer, pero las startups sí es mucho desembolso,y eso hace que hayan riesgos de que desaparezcan porque no todos tienen ese capital, si no funciona rápidamente, desaparece.

¿Cuánto podría invertir en esa etapa?

Lo normal es 50,000 soles o dólares, se manejan rangos, entre 150,000 a 500,000 soles ya es un poquito más arriba. Cuando todavía no estás vendiendo pero ya estás potenciando tu negocio.

En el caso de Manzana Verde, ¿cómo fue el crecimiento?

El que entra a cualquier emprendimiento tiene que ser consciente que va a fracasar al inicio, no es que abrazamos el fracaso, pero les ayudamos a que sean resilientes. El caso de Manzana Verde es un buen ejemplo porque en dos oportunidades fracasaron; la primera porque crearon un aplicativo móvil, creyendo que con eso iban a empezar a vender y, el segundo fracaso, fue cuando compraron una máquina empaquetadoras de congelado. Dos fracasos seguidos y ahí te das cuenta que el emprendedor o emprendedora no desiste, es persistente. Entonces hicieron un híbrido de activaciones y les fue bien. Entender el contexto de tu ciudad hace que comiences a crecer.

¿Fue un problema de estudio de mercado?

De conocer dónde estás parado, comenzar una idea y comenzar a crecer. Se equivocaron, entendieron y ahora ya saben en qué momento uno mete la tecnología, y entender su contexto.

¿Ellos han recibido financiamiento de cuatro empresas?

Sí, ellos estuvieron en una ronda de inversión con una inversionista famosa en Perú. No llegaron a cerrar el convenio y cuando dijeron que no, los inversionistas, de manera individual y cada uno por su lado, aceptaron, entonces consiguieron un inversor inmobiliario, un exgerente y otros que no recuerdo, pero se juntaron muchos individuales. Cada uno da un ticket a cambio de un porcentaje de la empresa, hay un accionariado, y gracias a eso están desde este año en México y hace dos meses tienen sus 100 primeros clientes en ciudad de México.

¿Por qué es importante que se internacionalice?

Porque Perú sigue siendo un mercado pequeño, ciudad DF (México) tiene 30 millones de usuarios. Las startups tienen ese componente de internacionalizarse, pensar en el mercado de afuera.

¿Cuántas startups ya han evolucionado?

Tenemos como portafolio 43 startups, no es un número grande y no todas operan, muchas lamentablemente se dan cuenta que no han encontrado el modelo de negocio, el capital, otros creen que es un mundo el tema del emprendimiento, se dan cuenta que es muy duro. Diría que activos un poco más de la mitad, 33 activas.

¿A qué apunta el CiE?

El evento apunta a posicionar, a la región Piura, como centro de innovación, hay buen potencial en tema de emprendedores. Lo otro complementario es que cuando generamos la idea de la cumbre es que sea tan importante como la que se desarrolla en la capital.