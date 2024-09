Con pancartas, polos y globos blancos, cientos de pobladores de Sullana participaron de la marcha por la Paz y Seguridad y exigieron parar los asesinatos a manos de la delincuencia, después que tres ingenieros fueron acribillados por sicarios el pasado viernes. Ellos se unen a la larga lista de víctimas en la Perla del Chira, en la región Piura.

Cansados de tantas muertes, familiares, amigos y pobladores en general salieron a marchar por las principales avenidas de la ciudad de Sullana para exigir justicia y mano dura para los delincuentes que acabaron con la vida de personas inocentes.

La población se dirigió al alcalde de Sullana, Marlem Mogollón, quien participó de esta manifestación, y a la policía, para que realicen trabajos de patrullaje y brindar seguridad para evitar más muertes.

“Queremos hechos y no palabras. Están matando a nuestros hijos. Como madres sufrimos por lo que está pasando. Nuestros hijos ya no quieren estudiar esas carreras porque tienen miedo que los maten. Queremos hechos señor alcalde, no palabras. Queremos justicia”, dijo una madre de familia.

Por otro lado, exigen que los policías sean asignados a zonas peligrosas, que es donde precisamente están ocurriendo estos asesinatos.

Los manifestantes llegaron hasta la Depincri Sullana para hacer escuchar su pliego de reclamos. “Fiscales corruptos, policías corruptos. Exigimos justicia por nuestros muertos. Sullana se está desangrando”, gritaban durante la marcha.

Por su parte, el alcalde Marlem Mogollón pidió que se declare el estado de emergencia en Sullana para destinar más personal policial.

“De ninguna manera queremos responder la violencia con violencia. No queremos tomar la justicia con nuestras manos”, dijo la autoridad edil ante la población, que le exigía más seguridad para la provincia de Sullana.