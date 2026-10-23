Las conexiones clandestinas vienen ocasionando interrupciones reiteradas del servicio eléctrico en distintos sectores de Piura, perjudicando incluso a usuarios que cuentan con instalaciones formales, una situación que se agrava durante las lluvias por el deterioro de cables y empalmes informales que pueden generar cortocircuitos y dejar sin energía a varias cuadras.

Esta problemática se ha identificado en sectores de Veintiséis de Octubre y Castilla como Chiclayito, el asentamiento humano Aledaños Kurt Beer, las calles Yoque Yupanqui, Mayta Cápac, Huáscar, Sinchi Roca, Pedro Ruiz Gallo y Luis Montero, así como en la avenida Ignacio Merino, cuadras 20, 21, 23 y 24.

En Chiclayito, las cuadrillas de Enosa han intervenido en varias oportunidades para restablecer el suministro eléctrico; sin embargo, las interrupciones han vuelto a presentarse debido a fallas asociadas a conexiones clandestinas que persisten en la zona. Estas instalaciones carecen de sistemas de protección adecuados, por lo que un cortocircuito puede activar las protecciones de las subestaciones y afectar a varios usuarios del mismo circuito, incluidos aquellos que cuentan con conexiones regulares, obligando a las cuadrillas a realizar nuevas intervenciones.

Además de perjudicar el suministro eléctrico, los cables deteriorados y los empalmes improvisados pueden provocar descargas eléctricas, electrocuciones e incendios, especialmente cuando entran en contacto con el agua de lluvia o la humedad del terreno. La presencia de chispas que salen del suelo y de cables expuestos constituye una señal de peligro, por lo que la población debe mantenerse alejada de estas instalaciones y reportarlas oportunamente, sin intentar manipularlas.

Ante esta situación, la empresa recuerda que el hurto de energía y las conexiones clandestinas constituyen un delito, por lo que se tomarán las medidas administrativas, civiles y penales correspondientes contra quienes incurran en estas prácticas, que no solo son irregulares, sino que también perjudican a otros usuarios y ponen en riesgo la seguridad de la infraestructura eléctrica. Por ello, exhorta a la población a no realizar ni permitir conexiones informales y a reportar cualquier instalación que pueda comprometer el suministro o poner en peligro a los vecinos.