La Contraloría General advirtió posible favorecimiento a un postor con un contrato de más de 2.7 millones de soles para el servicio de capacitación docente 2023, a cargo de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP). De acuerdo al informe, el comité de selección declaró como no admitida una oferta menor al solicitarle un requisito no exigible, lo cual limitó la competencia durante este proceso de selección.

Según el Informe de Hito de Control N° 017-2023-OCI/0739-SCC, a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREP, la entidad evaluó el proceso de selección y otorgamiento de la buena pro del servicio de capacitación a docentes beneficiarios del proyecto “Mejoramiento de servicios de asistencia técnica en el desarrollo de las actividades pedagógicas, uso de plataformas virtuales y otros medios de conectividad en las unidades de gestión educativa local en las ocho provincias de Piura” por un monto de inversión de S/ 2′743,000, pese a que esta propuesta económica era mayor a las otras. En el proceso de selección realizado en el mes de agosto de 2023, se presentaron cuatro ofertas válidas de los postores. Sin embargo, se admitió una solo oferta.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Piura registra setenta muertes por neumonía

Durante el periodo de evaluación por parte de los auditores de la Contraloría, realizado entre el 4 al 8 de setiembre de 2023, el OCI de la DREP verificó la información presentada por los postulantes, por lo que en una de las ofertas se detectó que se había declarado no admitida por no haber presentado una vigencia de poder, sin considerar que al tratarse de una persona jurídica de derecho público no corresponde dicha exigencia.

Asimismo, cuestionaron que el comité de selección no realizó el procedimiento establecido en la normativa de contrataciones, a efectos que el postor pueda aclarar este requisito a través del mecanismo de la subsanación. Incluso, el propio Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) requiere la subsanación de determinados errores advertidos en la oferta, siempre que estos no la afecten ni desnaturalicen, con la finalidad de conservar la mayor cantidad de postores posibles y así generar un clima de competitividad que conlleve a realizar una contratación bajo las mejores condiciones técnicas y económicas que existan en el mercado.

Mientras tanto, el documento precisa que el consorcio que ganó la buena pro Politec-Group, integradas por las empresas Centro Internacional de Políticas y Tecnología-Politec SAC y la empresa IO Group Perú Canadá SAC, supera en más de S/ 800 mil a una de las propuestas que no fue admitida por la comisión.

La Universidad Católica, Corporación Americana de Desarrollo SAC y la Universidad Nacional de Piura fueron los otros postores que participaron del proceso de selección para el otorgamiento de la buena pro para capacitar a los docentes.

Ante la situación, la Contraloría precisó que el informe fue comunicado a la entidad para que levanten las observaciones y se tomen las medidas correctivas.

Pese a que intentamos comunicarnos con el director regional de Educación, Martín Olivares, mediante llamadas telefónicas y WhatsApp, no contestó.