La Contraloría advirtió que tres establecimientos de salud de Piura no realizan el mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua. También señaló que los reactivos del kit de vigilancia de la calidad del agua se encuentran vencidos y la calidad del agua suministrada no contiene el nivel de cloro residual requerido para el consumo humano.

El Informe de Visita de Control 037-2024-OCI/4529-SVC del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura precisó que durante la verificación de las acciones de prevención e intervención en el sector salud ante el déficit hídrico, en el distrito de Veintiséis de Octubre, detectó tres situaciones adversas.

Una de las situaciones adversas es la falta de mantenimiento al sistema de agua en los establecimientos de salud I-3 Micaela Bastidas, I-3 San Sebastián y I-4 Consuelo de Velasco. La comisión de control constató que dichos centros cuentan con cisterna y tanque elevado para el almacenamiento de agua; sin embargo, advierten que no realizan el mantenimiento de los sistemas de almacenamiento de agua, como parte de la prevención e intervención en el sector Salud ante el déficit hídrico.

En el establecimiento de San Sebastián se advirtió que la cisterna de concreto tiene la tapa oxidada y la pared con manchas de óxido, así como la presencia de botellas de plástico y utensilios de limpieza sumergidos en el agua.

Indicaron que la última limpieza y desinfección de las cisternas y tanques elevados se realizó en el 2023. Esta grave situación advierte el riesgo de afectación en la salud del personal asistencial y otros.

La entidad señaló que en el nivel de atención no realizan el control de calidad del agua por falta de capacitación e insumos, puesto que estos productos se encuentran ya vencidos.

Dijeron que en el centro de salud San Sebastián y I-4 Consuelo de Velasco no están capacitados para realizar dicha labor. Los kit de vigilancia de calidad de agua entregados por la Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización Sanitaria de la Diresa no son utilizados debido a que no cuentan con la capacitación. Además, de no estar calibrados para su uso.

En otro punto, la Contraloría precisó que la calidad del agua suministrada a los establecimientos de salud no contiene el nivel de cloro residual requerido para el consumo humano, no garantizando su inocuidad y generándose el riesgo de afectar la salud del personal asistencial y usuarios.

En el caso de Micaela Bastidas, el personal de la a Oficina Técnica de Saneamiento Ambiental (OTSA) del mismo establecimiento realizó las pruebas de nivel de cloro en el agua suministrada por la red pública, así como en la distribuida por camión cisterna, verificándose que el nivel de cloro de la red pública es de 0.2 mg/l y de cisterna 0.0 mg/l, siendo este menor de los requerido. En San Sebastián era de 0.1 mg/l y Consuelo de Velasco fue de 0.0 mg/l.