La Contraloría de la República advirtió que la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna de Sullana, no cuenta con los recursos suficientes para realizar la prevención y control del dengue en Sullana, Talara, Ayabaca y Paita. Además, detectaron que no tienen el personal suficiente para que realicen el control vectorial en dichas localidades. A la vez, hallaron que en almacén hay 24 equipos nuevos que no están siendo utilizados en las campañas de fumigación contra dicha enfermedad.

De acuerdo al informe Nº002-2024-OCI/4190-SVC, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Sub Región de Salud, realizó la visita de control denominado “Actividades de prevención, respuesta, control y seguimiento del dengue y control vectorial”.

Una de las situaciones advertidas por el OCI, es que dicha entidad de Salud, carece de personal suficiente para cubrir la necesidad de control vectorial dentro de sus localidades, lo que podría afectar su capacidad de eliminar o controlar en la población, los insectos o vectores, generando el riesgo de un aumento en la transmisión del dengue.

En este punto y tras la visita realizada, la coordinadora de Control Vectorial les señaló que, a la fecha cuentan con 40 fumigadores, los cuales empezaron sus labores en febrero y se encuentran contratados por 5 meses, los cuales no son suficientes, puesto que se necesitan de 90 a 100 fumigadores. “En toda la periferia se cuenta con 198 inspectores, de los cuales 90 se encuentran asignados a Sullana. También se cuenta con 20 jefes de brigada. Ellos son los encargados de ir casa por casa”, les indicó.

Añadió que, la cantidad de inspectores resulta insuficiente, ya que necesitarían un promedio de 600 inspectores para cubrir las necesidades.

Ante esto, la Contraloría de la República advirtió que la entidad no cuenta con los recursos suficientes para realizar la prevención y control de la propagación del mosquito trasmisor del dengue en las localidades de su ámbito. En tanto, tras la revisión y verificación efectuada en el almacén de la Dirfis, encontraron 46 equipos para la nebulización espacial (fumigación) inoperativos. Esto se basa, según el informe, tras la visita realizada por la comisión de control el 6 de marzo del 2024 a las instalaciones del almacén de la Dirfis.

Ahí, se advierten que 46 equipos de nebulización espacial (fumigación) están inoperativos desde hace 2 años. Asimismo, evidenciaron que 24 máquinas termonebulizadoras Swingfog están guardadas en cajas de cartón que no vienen siendo utilizadas para la fumigación contra el dengue, debido a que, según les manifestó el jefe de Operaciones de Campo, es por el elevado costo para su mantenimiento.

Dichos hechos advertidos, informaron que, podrían conllevar a que se afecte la capacidad de respuesta oportuna ante el brote del dengue en la jurisdicción de la Dirección Sub Regional de Salud “LCC”, poniendo en riesgo la salud de la población.