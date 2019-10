Contraloría observa pagos y beneficios al presidente y al comité electoral de la UNP

Síguenos en Facebook

Mediante el Informe de orientación de oficio No. 014-2019, la Oficina de Control Institucional de la Universidad Nacional de Piura advirtió de beneficios otorgados al comité electoral, que presuntamente contravienen el principio de legalidad y generan el riesgo de perjuicio económico.

RACIONAMIENTO

En el documento, expedido el 9 de octubre de este año, se detalla que se viene pagando por racionamiento al presidente del comité electoral, Hipólito Tume Chapa.

De enero a junio del 2019 se le ha cancelado 4,800 soles, a razón de 800 soles por mes, amparados en el artículo 6 de la directiva No. 001-2009-UNP, del 4 de febrero del 2009, pero sin que Tume Chapa haya demostrado que realiza labores fuera de su horario de trabajo.

Solo existen oficios en los que comunica las actividades efectuadas en el mes, sin el detalle de fechas y horas, se consigna en el informe.

Para el equipo de control, el pago del racionamiento a Tume constituye una subvención económica, al margen del principio de legalidad, sobre todo si las labores del presidente del comité electoral no son administrativas ni permanentes de ocho horas diarias.

CAJA CHICA

Además, se otorga subvenciones, refrigerios y movilidad, entre otros beneficios, a través de caja chica y cajas excepcionales, a los miembros del comité electoral, asesores y personal que participa en los procesos electorales, según el informe de control.

De acuerdo a los comprobantes de pago revisados por el equipo de control, la UNP otorgó a Tume S/ 11,000 de caja chica o caja excepcional, para gastos en diversos procesos electorales, mediante resoluciones rectorales de enero (3,000 soles), febrero (3,000 soles), marzo (4,000 soles) y junio (1,000 soles).

DETECTAN BOLETAS, AL PARECER FALSAS

En la verificación en el portal web de Sunat, OCI detectó que las boletas de venta 32913 y 32726, emitidas por un restaurante cafetería, con las cuales se sustenta el consumo de 65 menús, que suman 650 soles, no están autorizadas en su emisión y la información de la imprenta no es válida, por lo que serían presuntamente falsas y no sustentan el gasto realizado.

Aparte, dos boletas de venta presentadas por el presidente del Comité Electoral no coinciden con las originales del proveedor Librería Comercial San Antonio.

Así, el comprobante de pago N° 32913, del 28 de febrero de 2019, por 360 soles, no corresponde al original proporcionado por el dueño del local, que consigna compra de útiles escolares por 177 soles.

Igual la boleta de venta N° 32726, del 15 de febrero del 2019, por 365 soles, no coincide con la boleta de venta original, en el cual se indica que se adquirió un juego de reglas por 15 soles.

En consecuencia, las boletas presentadas a la UNP también serían falsas y no resultan válidas para sustentar el gasto por 1,375 soles, concluye OCI.

EL ASESOR LEGAL DEL COMITÉ ELECTORAL JUSTIFICA PAGOS POR REFRIGERIO Y MOVILIDAD

En el informe de control también se observan los pagos en efectivo, realizados por caja chica excepcional, por conceptos de refrigerio y movilidad, al asesor legal del Comité Electoral, Luis Cruz Vílchez,

"Estos importes constituyen un pago adicional por la misma labor, teniendo en cuenta que durante el ejercicio económico 2019, fue contratado como asesor legal del comité, bajo la modalidad de locación de servicios, por el importe mensual de 3,000 soles", se consigna en el informe de control.

Al respecto, Cruz Vílchez precisó que en primer lugar el monto está errado, porque a él lo contrataron por 2,800 soles.

"A mí sí me han dado (por refrigerio y movilidad), porque a veces tengo que quedarme tarde, me llaman a cualquier hora. Muchas veces, uno se va más allá de los horarios, eso es lo que no entiende la señora", dijo aludiendo a la jefa de OCI, Mirian Melendrez Torres.

Remarcó que el proceso electoral no es solo el sufragio, sino que obedece a toda una organización. Consideró que "ella tiene una obsesión terrible con el comité electoral, que no es de ahora".

EL RECTOR DEBE ELABORAR PLAN PARA SUPERAR LA SITUACIÓN

Con oficio 577-2019, recibido por el Rectorado el 10 de octubre de este año, la jefa del Órgano de Control Institucional, Mirian Maribel Melendrez Torres, ha dado cuenta a César Reyes Peña del referido informe de control y le solicita le remita el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de 10 días hábiles.

En el informe se recomienda el deslinde de responsabilidades y sin perjuicio de los servicios de control posterior que OCI programe, la UNP realice un control previo de las rendiciones de los beneficios percibidos por el comité electoral.

Y que se custodie que en los procesos electorales participen los miembros del comité y personal contratado para tal fin, a propósito de una persona que ha venido interviniendo sin ser contratado para eso.