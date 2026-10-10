Con pancartas en mano, padres de familia, docentes y el director de la Institución Educativa N.° 20133 Cossio del Pomar, ubicada en el distrito de Castilla, protestaron en las afueras de la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP). La manifestación se debió al corte del servicio de energía eléctrica a causa de una deuda pendiente que supera los 25 000 soles y que se arrastra desde el año 2021.

El director del plantel, Ramón Carrasco Chumacero, explicó que el impago se generó durante los trabajos de reconstrucción del colegio, ejecutados por una empresa contratada por la Municipalidad Distrital de Castilla. Según indicó, la constructora dejó el compromiso económico sin cancelar a tiempo, situación que no se resolvió oportunamente y que hoy perjudica el normal desarrollo de las clases.

Ante el reclamo, una comisión liderada por el director del plantel se reunió con representantes de la DREP. Tras el encuentro, la entidad regional informó que ha solicitado a la empresa Enosa el fraccionamiento de la deuda y la pronta reconexión del servicio, priorizando el bienestar y la atención de más de 2000 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Por su parte, los padres de familia advirtieron que, de no obtener una respuesta concreta y la reposición inmediata de la luz, el próximo lunes volverán a manifestarse en la sede de la DREP hasta que se garantice el suministro eléctrico en el colegio.

Los protestantes indicaron que ante la falta de agua, los niños corren el riesgo de enfermarse o contraer el dengue ya que tienen que guardar el agua en depósitos.

Finalmente, la DREP informó que ya solicitó a Enosa el fraccionamiento de la deuda y viene coordinando el restablecimiento del servicio, priorizando el bienestar de los estudiantes y el normal desarrollo de las actividades educativas.