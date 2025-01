En una entrevista con el programa Exitosa Perú, Jenner Julca, vicepresidente de la mesa técnica del mango en Piura, reveló que el 80% de la producción de mango se ha perdido en la región, lo que generará pérdidas económicas exorbitantes. Julca señaló que solo el 20% de la cosecha ha sido comercializada, mientras que el resto ha terminado en el suelo, lo que ha provocado una alarmante proliferación de moscas en las cosechas.

El especialista explicó que los productores no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con las exigencias del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), como la fumigación y el entierro de la fruta dañada para evitar la propagación de plagas. “La salida inmediata es que el Gobierno Regional, Senasa y los productores empecemos una campaña de fumigación. Esto tiene que ser de inmediato”, afirmó Julca.

Además, criticó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por sugerir que los agricultores no siembren más mango en los próximos tres años. “En una crisis tan grave como la que estamos pasando en el norte, no se puede dar una sugerencia de este tipo. Si el ministro quiere solucionar los problemas, debe reunirse con nosotros y las autoridades para buscar soluciones”, expresó.

Julca también instó al Gobierno a buscar nuevos mercados internacionales, como China, para comercializar la fruta y reducir la dependencia de competidores como Brasil y Ecuador, que producen en la misma temporada. “Decir que no siembren más es como decir que no cobre en tres años. Eso no es una solución”, concluyó.

De esta manera, el representante de los productores de mango en Piura hizo un llamado urgente al Gobierno para tomar medidas que eviten mayores perjuicios a los agricultores de la región.

TE PUEDE INTERESAR