Cuestionan a fiscal por aplicar norma que ya se modificó

Diversos cuestionamientos a la labor del fiscal Roberto Velasco Pascasio, hizo el abogado Arturo Bermeo Cevallos, quien representa a los policías Víctor Castillo Nole y Edilberto Moncada.

EL HECHO

Bermeo Cevallos mostró documentos en el que los agentes son procesados por abuso de autoridad por retener el vehículo que lo conducía Cristian Seminario Melendrez, el 16 de noviembre del 2016.

Ese día, el brigadier Castillo Nole lo interviene y el conductor no tenía tarjeta de propiedad, SOAT ni certificado de lunas polarizadas. Al ser una infracción grave, lo traslada a la sección de Tránsito de la Comisaría de Piura, donde el policía Edilberto Moncada procede a imponerle una papeleta y retiene el vehículo.

“Sobre Castillo Nole dice que al no ser un policía de tránsito no debía intervenir. Eso es errado porque ante una infracción, cualquier policía está facultado a intervenir. En este caso, lo llevó al área de Tránsito. Respecto al policía Moncada, el fiscal dice que no debió hacer ninguna retención y tampoco imponer una infracción, ya que él no se encontraba en la intervención. Eso tampoco es así porque es el encargado de la sección de Tránsito”, indica el abogado Bermeo Cevallos.

Sobre este punto, el abogado menciona que se ha incurrido en una grave interpretación de la norma porque el fiscal considera que lo correcto no debió ser la retención del vehículo sino la remoción (estacionarlo en otro lugar de la vía), para ello se ampara en el DS N° 016-2009-MTC.

“Allí hay un error porque dicho decreto fue modificado el 24 de abril del 2014 a través del decreto supremo 003-2014-MTC”, indica.

Bermeo Cevallos también señala que el 29 de octubre del 2018 el fiscal dispone una aclaración e integración de requerimiento en el que incluye el delito de usurpación de funciones, dos días después concluye la investigación y emite su requerimiento de acusación, sin que les den la opción de defenderse. Además, que no los notificaron de esto.

Correo buscó la versión del fiscal y en el Ministerio Público nos comunicaron que Roberto Velasco estaba de licencia.