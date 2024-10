Piura sigue siendo una de las regiones con mayores deficiencias en el sector Salud. Falta de infraestructura, hospitales, centros de salud, médicos y medicina agravan la atención de los miles de pacientes en esta región y esto se debe a que el gobierno regional no ha podido lograr concretar proyectos de inversión.

Daniel Najarro, analista de Estudios Económicos de ComexPeru, señaló que la responsabilidad sobre la situación caótica del sector Salud recae sobre el Gobierno Regional debido a que no ha logrado concretar grandes proyectos de inversión y construir hospitales que ya estaban programados, pero en gran medida que no ha sabido gestionar otros problemas.

“Cuando hablamos de infraestructura de los centros de salud pública, eso depende de labores, y hablar hoy por hoy que no tengamos establecimientos ni médicos suficientes y por lo tanto la población desconfíe y acabe gastando de su propio bolsillo para cubrir sus enfermedades, es netamente responsabilidad del GORE. Hay mucha estrategia dentro de la política nacional de la salud que acaba siendo desfasada y olvidada porque no hay una capacidad suficiente para implementarlo”, indicó Najarro.

Asimismo, dijo que las familias, pese a que estén registradas en un seguro de salud, no reciben justamente una atención adecuada, por lo que buscan atenderse en otros establecimientos, lo que genera pérdidas.

“Es cierto y lamentablemente los problemas son más drásticos, pero este gasto bolsillo, salió en aumento, pero hoy por hoy las familias gastan más. También tenemos que cerca de la mitad de la población en Piura es mucho más alto que el promedio nacional. Una vez que se enferman, no buscan atención alguna porque no confían en el sistema por los mismos recursos. También debido a que faltan justamente establecimientos, no tienen a dónde ir muchas veces”, dijo.

Agregó que la población muchas veces no quiere atenderse y prefiere automedicarse, haciendo que las boticas y farmacias proliferen aún más.

En ese sentido, al cierre del 2023, los piuranos gastaron de su propio bolsillo un promedio de S/ 338 por persona para atenciones médicas y compra de medicamentos, ante la ineficiencia del Sistema Nacional de Salud para brindarles de manera eficiente dichos servicios, dijo.

“Si esperan que el seguro los atienda terminan sufriendo pérdidas significativas, por lo que reconocen que la atención del sistema de salud pública no es efectiva. Muchos deciden no atenderse en estos establecimientos. Los más afectados son los de bajos recursos económicos”, insistió. Najarro sostuvo que Piura es el departamento con la menor densidad de médicos por habitantes y eso le suma a la falta de infraestructura. Recalcó que en Piura hay 9.1 médicos para 10,000 habitantes, cerca de la mitad de lo que tiene el país que es 16.5. Finalmente, señaló que el gobierno regional deberá aumentar el abastecimiento de medicamentos.