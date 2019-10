De un balazo en la cabeza, dos sicarios asesinan a un empresario en una cochera

Síguenos en Facebook

Sigue la ola de crímenes en Sullana. Un empresario fue asesinado de un balazo en la cabeza por dos sicarios, ayer, en la mañana, en el local de la calle Bolognesi N° 363, en el centro de la ciudad, que utilizaba como cochera.

ATAQUE

El hecho ocurrió alrededor de las 9:15 de la mañana, cuando Carlos Daniel Salgado Burneo (61), amicalmente conocido como "Calolo", estaba agachado, tapando unas baterías, tras llegar proveniente de su cercano domicilio.

En esos momentos, un delincuente ingresa a la cochera y sin mediar palabra alguna le dispara en la sien izquierda, dejándolo tendido en medio de un charco de sangre.

Consumado el hecho, el asesino corre y aborda una motocicleta china, sin placa de rodaje, al parecer de color negro, cuyo conductor lo esperaba. Ellos no se llevaron ni el dinero ni ninguna pertenencia de la víctima.

La billetera, con la fuerte suma de dinero que contenía entre 10,000 y 15,000 soles, fue encontrada y entregada a uno de sus sobrinos.

LLEGÓ CADÁVER

Alertados por los gritos de una trabajadora y el estruendo del disparo, los consternados familiares auxiliaron al empresario y junto con un policía de Tránsito lo trasladaron aún con vida al Hospital de Apoyo de Sullana en un automóvil.

Lamentablemente, el médico de turno, Dante Gil Chiroque, diagnosticó que llegó sin vida.

"No ha sido robo, le han venido a disparar porque no se han llevado nada", indicaron familiares del occiso, que dijeron no saber si la víctima había sido amenazado o tenía enemigos.