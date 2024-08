A pesar que Piura cumplió, este 15 de agosto, 492 aniversario de creación; para los decanos de los Colegios de Ingenieros y Arquitectos, Hermer Alzamora y Leopoldo Villacorta, respectivamente, la provincia no se ha desarrollado planificadamente e inclusive parece un asentamiento humano porque carece de los servicios básicos.

Para el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Hermer Alzamora, la ciudad parece un asentamiento humano porque ni siquiera se cuenta con los servicios básicos.

“Comparando a Piura con nuestras regiones vecinas estamos bastantes atrasados, yo diría años, porque más que considerar a Piura como la capital, prácticamente es como un pueblo joven e incluso no tenía un plan de desarrollo urbano aprobado. Aún existen construcciones en lugares no adecuados. Piura se ha atrasado, antes del 2014 no llegábamos a la decena de cuencas ciegas, hoy superamos las 120 solo en Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre”, dijo Alzamora.

El decano recalcó que Piura, en lugar de modernizarse, se atrasó porque se ha generado un desorden y caos.

“En lugar de trabajar en cuestión preventiva en desastres, es lo contrario...hay obras que se hacían, pero están paralizadas. Los gobiernos regionales, locales y nacional realizan obras sin tener una guía ordenada, ejecutan lo que se les plazca...no hay interconexión entre provincias, se ejecutan obras como islas, luego hay que destruir para construir, se necesita un desarrollo integral”, cuestionó.

Alzamora afirmó que, a los 492 años de aniversario de Piura, la ciudad va en retroceso.

“Desde que ingresa a la ciudad se encuentra tráfico, bolsas de basura en las avenidas, desorden, pistas en mal estado, el centro lleno de baches y huecos, hospedajes sin agua, desagües colapsados, Piura es peor que un asentamiento humano”, aseveró.

A su turno, el decano del Colegio de Arquitectos, Leopoldo Villacorta, dijo que Piura en los últimos 60 años no solamente no se ha desarrollado planificadamente, sino que ha involucionado en todos los aspectos.

“Tenemos la metropolis con grandes problemas de todo tipo incluyendo la vulnerabilidad. Hay dos proyectos que deberían ejecutarse como es el tratamiento de la cuenca del río Piura frente a las inundaciones y el drenaje pluvial integral que lo está coordinando ANIN y que han transcurrido siete 7 de las últimas inundaciones y no se ha realizado ninguna sola de prevención importante para hacerla menos vulnerable a la nuestra urbe”, explicó.

Precisó que cuando se registran inundaciones, la ciudad sufre un retroceso en su desarrollo en décadas. “Con las inundaciones nos ponemos en peligro y perdemos millonarias inversiones. Ojalá que nuestras autoridades hagan el seguimiento correspondiente a estos dos grandes proyectos”, sentenció.

El decano solicitó al alcalde la implementación de la oficina del Plan de Desarrollo Urbano Metropolitano, el cual es una guía para que la ciudad crezca ordenada.