Desaprueban la gestión de la gobernación y Consejo Regional

Hoy se cumplen 100 días desde que las autoridades regionales asumieron las riendas de la gobernación,en Piura. Para la especialista en gestión pública, Juana María Huaco García, la gestión del gobernador hasta ahora es ineficiente, mientras que para algunos exconsejeros regionales, la producción del actual Consejo es “mala” y “nula”.

DEFICIENTE. Juana Huaco califica como deficiente y mala la gestión de la gobernación regional que encabeza Servando García Correa. ”Yo le pongo muy deficiente, muy mala por causa del desconocimiento e inexperiencia, ahora si no lo tiene que se deje asesorar, y si tiene unos consejeros que tampoco le ayudan porque también le falta experiencia al Consejo Regional, estos también tendrían que capacitarse y no les queda otra que estudiar”, dijo la también docente universitaria.

“La gran pregunta es por qué Ucayali puede tener un 25% de avance, por qué Lambayeque nos supera hasta en el triple, hasta Tumbes ha mejorado en su ejecución presupuestal, y nosotros estamos bajísimos, qué es lo que pasa, simplemente es porque no hay capacidad”.

Juana Huaco opinó que una de las razones para este pobre trabajo, sería que no cuenta con un buen equipo de asesores.

“No sabemos qué pasa internamente, o se deja asesorar y se asesora mal, el asunto es que no hay obra, hay necesidades y Piura no avanza”.

Cabe señalar que Servando García ha destacado como resultados de su gestión la ejecución de la represa de Vilcazán, y los avances en la masificación del gas y la construcción de los hospitales para Piura y Sullana.

Huaco García dijo que “eso ya estaba hecho, es solo de encaminarlo, no es nuevo ojalá que lo de los hospitales se culminen.

Hoy, el gobernador regional expondrá los avances de su gestión al cumplirse los 100 días de asumir el cargo.

Juana Huaco indicó que le gustaría escuchar que el gobernador diga cuánto es lo que se ha avanzado, cuánto se ha invertido, cuánto se ha ejecutado, cuáles son los resultados, y cómo han proyectado terminar el año.

“Esa proyección no vemos, eso es lo primero que la comunidad espera escuchar, hacia dónde vamos, qué queremos para el 2019, pero con programas, no con frases hechas, para poder rendir cuentas, porque si no hay indicadores, entonces cómo podemos rendir cuentas”, acotó.

Por su parte, el ex consejero regional Hermer Alzamora Morán, opinó que la actual gestión regional aún no encuentra el rumbo.

“No tiene rumbo, están saliendo las cosas como por cucharadas, no está mirando el desarrollo, ha tomado cosas que ya estaban caminando, no tiene soporte político ni funcionarios, ha pasado mucho tiempo y la ejecución es pobre”, manifestó Alzamora Morán.

“Se debe mejorar la calidad de vida de las personas, entre ellas el sector salud, no vemos movimientos importantes. En Educación, me parece que están yendo de mal en peor, porque la fiscalización de actos ilegales en las UGEL está paralizada, es pobre el avance, el tema de empleo, se nota la recesión. Esperamos que en su balance anuncie algo bueno, pero no abrigo esperanzas si continúan las personas que lo acompañan, debe haber una reingeniería”, remarcó.

Para el exconsejero regional y excandidato a la gobernación, Óscar Echegaray, la gestión de Servando García “no ha cumplido la expectativa de los piuranos, porque el primer error fue traer a un foráneo como Jesús Torres (gerente regional), quien por más pergaminos que tenga, no conoce la problemática de la región”.

Agregó que ha pasado por alto la meritocracia, y que está pagando favores políticos al colocar a funcionarios en algunos cargos.

“Por eso veo un desgobierno y no lo veo como un líder. Su máximo galardón es repartir pescado, el gobernador está para asumir los problemas más grandes de la región. Para revertir esta situación debe cambiar a todos los funcionarios que ha traído, sino se va a parecer a la gestión del exalcalde Óscar Miranda”, anotó.

EL CONSEJO

El Consejo Regional no se queda atrás de las críticas y del bajo calificativo a su gestión.

Echegaray Albán la calificó como nula e ineficiente, “por cuanto hay mucha improvisación por parte de los consejeros y mucho desconocimiento de sus funciones. Sumado a ello, es el hecho que hasta el momento, siendo más el número de consejeros, ahora son 11, no tengan a los profesionales idóneos que los puedan asesorar y orientar”.

Respecto a la designación de los funcionarios de confianza del Consejo Regional y de la Oficina Anticorrupción, los cuales aún no asumen, pese a que uno de ellos ya ha sido propuesto al gobernador, Echegaray indicó que el Consejo Regional “no tiene los pantalones” para exigirle al gobernador que emita la resolución correspondiente.

Agregó que al Consejo Regional le falta un secretario que tenga una visión política, no que solo sea técnico, y no tener al equipo técnico que asesore en el desarrollo de políticas que corresponden al Consejo para el desarrollo de la región.

Hermer Alzamora opinó también que el actual Consejo Regional no ha cumplido las expectativas, debido a que existiría “desinterés, pasividad y desconocimiento de algunas cosas”.

Dijo que no se está trabajando en el problema de la paralización del proyecto Alto Piura, y los casos de presunta corrupción en las UGEL y otras entidades regionales, salvo algunas excepciones.

“Debieron haber salido a cuestionar o preguntarle al ejecutivo, por qué solo hay 4% de ejecución del presupuesto y no el 20%”, indicó Alzamora.