Los cuestionamientos a los trabajos de descolmatación del río Piura no solo ocurren por su ineficacia para evitar una inundación, sino también porque se termina pagando montos de dinero por trabajos fantasma.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) lo descubrió en el trabajo de limpieza y descolmatación del río Piura, en un tramo de 4,18 km en el sector el Ala, distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón. Por este servicio se pagó 1 328 207 soles.

Para este trabajo, el ANA contrató en segunda instancia al Consorcio Merkaba (conformado por el Grupo GV S.A.C. Y JF Constructores S.A.C), que ejecutó la actividad en diciembre del 2023, como parte de la preparación ante el fenómeno El Niño.

La recepción de la obra debió realizarse el 21 de enero de 2024, pero hasta el momento no se ha concretado.

De acuerdo con el informe de control concurrente N° 032-2024, los auditores detectaron un presunto perjuicio económico de S/ 438 767 por la no ejecución de trabajos de retiro de material del río en un tramo del sector referido.

“De la revisión de los informes del topógrafo y de los responsables de la ejecución de la prestación del servicio; del cuaderno de ocurrencias y otros; así como, de la verificación física realizada por la comisión de control in situ, se evidencia que algunas partidas no habrían sido ejecutadas en su totalidad, situación que podría generar un perjuicio económico a la entidad de S/ 438 767,77, por el reconocimiento de pago al contratista por trabajos no ejecutados”, refiere el informe de los auditores.

Uno de los primeros indicios fueron los informes del contratista y del topógrafo del ANA, que revelan incongruencias sobre la cantidad de material que se retiró.

Entre ambos reportes existe una diferencia de 656,80 m3 de material removido.

“Lo señalado en el párrafo anterior, evidencia que la entidad no habría llevado un control técnico topográfico propio que le permita determinar el avance real de volúmenes de descolmatación ejecutado por el contratista, por lo que, para el caso de la Valorización N° 1, asumió los datos e información obtenida a partir del levantamiento topográfico realizado por el propio equipo topográfico del contratista”, se lee en el informe.

Otro hecho que avala la hipótesis de trabajos fantasma serían las fotografías del servicio, las cuales arrojaron diferentes coordenadas a las que indicaba el contratista.

“La fotografía N.° 37 muestra la ejecución de la actividad de limpieza y descolmatación realizada en el cauce del río en la progresiva 1+800 a 2+200, en el sector El Ala 1 - Buenos Aires, de 26 de diciembre de 2023. No obstante, de la georeferenciación realizada a dicha fotografía, las coordenadas obtenidas, mediante la utilización y apoyo del aplicativo satelital Google Earth, conducen a otra ubicación en el cauce del río”, se lee en el informe de Contraloría.

Lo mismo se aprecia en otras fotografías que se usaron para reportar avances en una determinada progresiva, pero que en realidad serían de otras zonas del cauce.

De otro lado, en el cuaderno de obra también se observó presuntas incongruencias sobre la duración de los mencionados trabajos.

“En ninguno de los registros (...) se dejó constancia de la relación de maquinaria total utilizada por el contratista para la ejecución de los trabajos, incluso de la maquinaria (cantidad, modelo, horas máquina trabajadas, etc.) que habría sido utilizada para la culminación de la meta de limpieza y descolmatación en el último tramo realizado en el río con una longitud de 1,0 km, en sólo tres días”, indican los auditores del órgano de control.

Por último, la comisión de control hizo un recorrido en diferentes tramos y no encontró evidencias de remoción de material.

“Las fotografías siguientes muestran los tramos de progresivas en las cuales no se evidencia que se haya realizado la ejecución de trabajos de limpieza y descolmatación, arrimado y/o depósito de material fuera del cauce en ambas márgenes del río, advirtiéndose incluso en estos tramos la existencia de abundante y crecida vegetación, lo cual denotaría su existencia con bastante anterioridad al periodo de ejecución de la prestación”, concluye el informe de Contraloría de la República.