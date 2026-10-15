La Fiscalía Anticorrupción y efectivos policiales de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) intervinieron la comisaría de La Matanza, en la provincia de Morropón, Piura, y detuvieron a tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú. La detención se concreta porque los agentes habrían coordinado pagos irregulares con dos hombres denunciados por presunta agresión sexual, a cambio de evitar que la víctima continúe con la denuncia.

LA INTERVENCIÓN. La diligencia fue realizada por el fiscal Jesús Aranguren, del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, que ejecutó una orden judicial de detención preliminar, allanamiento con descerraje, registro personal, incautación y levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los efectivos policiales, investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. La intervención también abarcó a otras personas civiles.

Además, intervinieron inmuebles autorizados judicialmente para poder asegurar los diversos elementos probatorios del caso.

Los hechos habrían ocurrido entre el 23 y 24 de marzo de 2026, luego que una ciudadana acudiera a la comisaría de La Matanza para denunciar haber sido víctima de una presunta agresión sexual.

Durante la intervención, los suboficiales de segunda PNP Dilmer Pacherrez C. y Jhon H. Crisanto, y el suboficial de tercera PNP Omar D. Aguirre I., junto con los presuntos agresores Víctor H. Sullón A. y Héctor A. Ruiz R., habrían coordinado cobros e intercambios de dinero indebidos, utilizando el aplicativo Yape y cuentas bancarias para concertar pagos irregulares a fin que la agraviada no continúe con la denuncia.

Asimismo, los policías habrían utilizado el vehículo policial para trasladar a la agraviada hasta Piura, entregándole parte del dinero en efectivo y realizando depósitos bancarios.