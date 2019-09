Detienen a venezolana en operativo

Síguenos en Facebook

La Policía detuvo a una ciudadana venezolana, que al parecer lideraba una banda de asaltantes, por lo que fue detenida y fue puesta a disposición de las autoridades del Ministerio Público, en Piura.

Se trata de Yorkelis Noheli Reyes Padilla (18), quien fue intervenida luego del asalto a mano armada perpetrado en el parque 38 al personal dedicado a la distribución de embutidos, a quienes despojaron de una fuerte cantidad de dinero cuando se desplazaban a bordo del vehículo de placa T8K-813, el cual era conducido por Oliver Ruperto Vilela Alvarracín (30).

Los agentes tuvieron que llevar a cabo el plan “Cerco” por las diferentes arterias de esta ciudad, para luego atraparla.

Tras las diligencias y al no encontrar pruebas que acrediten su participación en el hecho ilícito, el fiscal de turno, Raymond Luna, dispuso que la mujer sea conducida al Departamento de Seguridad del Estado de la PNP de Sullana a fin de que sea deportada al no contar con la documentación de permanencia en nuestro país y no haber elementos que determinen que haya participado del asalto.