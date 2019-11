Diez son los fallecidos por síndrome de Guillain-Barré

Síguenos en Facebook

En lo que va del año, el Síndrome de Guillain-Barré ya ha cobrado la vida de diez personas en la región Piura. La mayoría de los pacientes residen en los distritos de Piura y Sullana. Pese al riesgo en que se encuentra la población, el Instituto Nacional de Salud no envía los resultados de los análisis, para que se tomen con mayor certeza las medidas preventivas.

INCIDENCIA

Carmen Claudia Quezada Osoria, directora ejecutiva de Inteligencia Sanitaria de la Diresa (Dirección Regional de Salud), informó que de los diez pacientes fallecidos, dos provienen del distrito de Sullana, dos de Piura y, el resto, de Castilla, Veintiséis de Octubre, Talara, Paita, Miguel Checa y Sapillica.

Quezada Osoria informó también que hasta ayer, el número de casos notificados ascendían a 157, y la mayor indicencia se registraba en las provincias de Piura y Sullana, con 51 y 76 casos, respectivamente.

La especialista también indicó que son 15 los pacientes que se encuentran hospitalizados, algunos todavía con respiración asistida con ventiladores mecánicos.

Pese al riesgo en que se encuentra la población, el Instituto Nacional de Salud (INS) no ha remitido hasta la fecha los resultados de los análisis para conocer las causas y ejecutar con mayor certeza las medidas de prevención.

"No se puede determinar, hasta ahora, la causa de los casos de Guillain-Barré porque para ello necesitamos contar con los resultados de laboratorio que han llevado a Lima. Los de Piura han salido negativos y aún no tenemos el reporte de los que se han llevado al Instituto Nacional de Salud. Por ello no podemos decir cuál es este agente porque no tenemos los resultados", señaló la directora de Inteligencia Sanitaria.

Refirió que por el momento solo tienen información extraoficial. "Hemos enviado un documento al director del INS para que remitan los resultados y tomar acciones, sabiendo cómo es que los pacientes adquirieron el mal", acotó.

SÍNDROME AUTOINMUNE

Según lo define la Organización Mundial de la Salud (OMS), el síndrome de Guillain Barré (SGB) es un trastorno del sistema nervioso poco frecuente, por el cual, el propio sistema inmunológico de una persona daña las neuronas y causa debilidad muscular y, a veces, parálisis.

El SGB puede causar síntomas que por lo general duran algunas semanas. La mayoría de las personas se recuperan totalmente del SGB, pero algunas padecen daños del sistema nervioso a largo plazo. En casos muy raros, hay personas que han muerto de SGB, generalmente por presentar dificultad para respirar.

Carmen Quezada señala que el primer síntoma que presenta este mal es debilidad muscular, que puede aparecer en las extremidades, e inclusive en la cara o cualquier parte del cuerpo. Luego siguen los hormigueos. "Ante estos primeros síntomas, se debe acudir al médico para que le haga al paciente una evaluación neurológica específica, y si es un paciente de SGB, del centro de salud lo refieren rápidamente a los hospitales", indicó.

IRAS Y EDAS

Aunque no se conocen las causas específicas por las que se adquiere este mal, Quezada Osoria presume que los casos de Enfermedades Diarréicas Agudas (EDA) y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) estarían relacionados con la incidencia, debido a que, coincidentemente, se han incrementado en los sectores donde se han notificado casos.

"Sí podemos decir que se ha visto en estas últimas dos semanas un incremento de enfermedades diarréicas, que coincide (en el tiempo) con el incremento de los casos, por eso es que estamos orientando todas las medidas de prevención al tema de diarreas e infecciones respiratorias agudas, que pueden estar asociadas al cambio climático", opinó.

Añadió que las enfermedades diarréicas se han incrementado desde las últimas cinco semanas por encima de lo esperado.

"Hasta lo que va del año han ocurrido 54,285 casos registradas en toda la región", reveló.

PREVENCIÓN

Hasta que se conozcan las causas y los agentes o la forma cómo se adquiere este síndrome, la población debe permanecer en alerta y tomar las medidas de prevención, principalmente con las enfermedades diarréicas y respiratorias.

"Es importante el lavado de manos para evitar las enfermedades diarréicas, lavar y cocinar bien los alimentos antes de consumirlos, y no hacerlo en lugares de dudosa procedencia. También cubrirse la cara al estornudar, ysi es que el niño tiene síntomas, evitar llevarlo al colegio", sugirió la funcionaria.