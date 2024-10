El director de Proyectos de ProInversión, José Incio Sánchez, señaló que el proyecto minero El Algarrobo, que se realizará en el centro poblado de Locuto del distrito de Tambogrande y que ha sido declarado de interés nacional, no afectará la agricultura, ya que el yacimiento será subterráneo. Asimismo, reactivará la economía en la región Piura, que ha sido golpeada por el Fenómeno El Niño.

¿En qué consiste este proyecto?

Es una iniciativa privada que se presentó en Proinversión y ha sido evaluada. Estuvo detenida por aspectos de índole de coyuntura social en la zona del proyecto, sin embargo, hemos estado haciendo un acercamiento con la población y autoridades, y hemos encontrado un clima razonable de aceptación que permite que el proyecto pueda continuar con su proceso. En sí el proyecto consiste en una propuesta de desarrollar una solución hídrica a la población del área de influencia, estamos hablando del centro poblado de Locuto y sus anexos que carece de este servicio, de este elemento principal como es el agua para sus actividades productivas y el consumo humano también.

¿Qué tiempo tendrá el proponente para dar a conocer los alcances del proyecto?

Buenaventura es el proponente y tiene un espacio de 90 días después de haber sido publicado en el diario oficial El Peruano. En ese espacio, el propósito es dar a concoer los alcances del proyecto. Ya la evaluamos, ya se publicó, entonces ahora sí podemos desarrollar toda una serie de actividades que nos permita promocionar el proyecto ante el mercado de inversiones. Atraer a más inversionistas que pudieran tener interés en el proyecto y puedan presentar quizás, una mejor oferta.

¿Dialogaron con la población, sabiendo que hubo desacuerdos hace años con otro proyecto, ya que es una zona agrícola?

Efectivamente, es una zona agrícola, sobre todo la margen derecha que corresponde al valle San Lorenzo, es una zona netamente agrícola. La margen izquierda es una zona que no tiene esa oportunidad de desarrollar su agricultura, justamente por falta de agua. El proyecto está ubicado en esa zona, por un lado. Y segundo, que el proyecto se enfoca en el desarrollo de una mina subterránea. De ninguna manera afecta la superficie, al contrario, aprovecha la actividad subterránea para lograr agua para que pueda obtenerse de esa actividad, para poder justamente cubrir una necesidad que tiene esta comunidad.

¿Han analizado la situación de los pueblos en la zona de exploración?

Efectivamente. Locuto y en general, todo el distrito de Tambogrande, han podido ver que está entre los distritos más pobres del Perú. En el caso de Locuto, la vida diaria de un poblador se centra en su problema por el agua, que tienen que estar comprándola en recipientes para poder abastecer su consumo diario. La actividad agrícola también es bien golpeada porque no tienen suficiente agua. Entonces hay una serie de aspectos sociales que son necesarios atender y el proyecto minero tiene esa orientación de poder atender parte de las necesidades que pueda tener esta población, porque con los recursos que se obtengan de la actividad minera, van a poder potenciar la actividad agrícola, ya que la actividad (minera) no es como lo difunden por una información errada que va a afectar la agricultura. La minería subterránea no afecta la agricultura y eso está demostrado en muchas partes del mundo y en el Perú mismo. Tenemos experiencia en algunas minas que se presenta la convivencia de la minería con la agricultura de manera muy ilustrativa y se puede ver esto en muchos casos.

¿Qué mineral extraerán y tienen que ver con otro proyecto de hace unos años?

Es un proyecto polimetálico que básicamente, el producto principal es el cobre, que va acompañado de zinc y plata. Pero el producto que se pone en valor ahí, en este yacimiento es el cobre porque estamos hablando de un yacimiento que se le conoce como el Teje 3, a diferencia del otro yacimiento Teje 1, que es el que hace 22 años efectivamente, se quiso explotar. Ese yacimiento Teje 1 es el que está en el distrito de Tambogrande, en la zona urbana y ese no es parte de este proyecto (El Algarrobo). De manera que es importante la información que se difunda.