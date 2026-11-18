El profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP señala que las lluvias de El Niño 2026-2027 podrían afectar la producción agrícola, la pesca, así como el transporte y distribución de alimentos, lo que elevaría los precios. Por ello, recomienda que, en lo posible, las familias reserven productos no perecibles, protejan su presupuesto y eviten el endeudamiento.

El economista Dulanto Rishing explica que las lluvias intensas y el aumento de la temperatura afectan los cultivos y la actividad pesquera. A ello se suma el deterioro o bloqueo de carreteras por los derrumbes, que dificultan el traslado de alimentos hacia los mercados.

Entre los productos que podrían registrar mayores variaciones de precio están las verduras, las frutas y otros alimentos perecibles, debido a su dependencia de la producción diaria y de las condiciones de transporte, indica el docente de la UDEP. Sin embargo, advierte que los productos no perecibles también pueden aumentar sus precios si se interrumpe la cadena logística.

Ante posibles dificultades de abastecimiento, Dulanto recomienda a las familias, especialmente a las de menores recursos, mantener una reserva de alimentos no perecibles: arroz, fideos y conservas, que les permita afrontar eventuales interrupciones en la distribución de productos. Al mismo tiempo, resaltó la importancia de mantener un ahorro para gastos en salud y otros imprevistos.

Por otra parte, de ser posible, el doctor Dulanto aconseja destinar parte de los ingresos, especialmente los ingresos extra (disposición de la CTS o gratificaciones por Navidad, por ejemplo) a un fondo de contingencia y evitar pedir préstamos para cubrir gastos durante estos periodos.

El economista, además, considera importante que en los hogares se ajusten los hábitos de consumo, según la disponibilidad de los productos, y se haga una prudente distribución del presupuesto entre alimentación y otras necesidades.

“Si el precio de determinados alimentos aumenta, las familias pueden sustituirlos por otras alternativas y reservar recursos para atender posibles emergencias de salud”, agrega.

La reducción del impacto económico también requiere la intervención de las autoridades, quienes, según Dulanto, deben priorizar la rehabilitación de carreteras y puentes para restablecer el transporte de alimentos. Asimismo, implementar mecanismos de apoyo económico; como los bonos dirigidos a las familias de menores recursos.

Los productores y comerciantes también cumplen un papel importante en la recuperación de las cadenas de distribución. Dulanto precisa que el incremento de los precios para los consumidores no necesariamente representa mayores ganancias para los comerciantes, quienes también deben afrontar costos adicionales para el traslado de productos.