Dos audios y una foto dejan en evidencia a “Chata Zulema”

Dos audios, que ya han sido entregados a la Policía y Fiscalía, evidencian que Zulema de Lourdes Ojeda Navarro (28), (a) “Chata Zulema”, sería la que contrató a un sicario para acabar con la vida del comerciante José de la Rosa Galán Rivero, quien por fortuna logró sobrevivir.

“QUIERO SACAR LA VUELTA DE ACÁ”. Una primera grabación de 45 segundos contiene la conversación telefónica de “Chata Zulema” con el presunto sicario Brayan Stiben Lázaro Chinga (19), (a) “Negro Lázaro”.

Aquí extractos del diálogo:

Lázaro: Escúchame, yo estoy que me voy por aquí, por mi jato, voy a ir alistando mis cosas, escúchame, yo voy a estar por el lado de mi abuela, escúchame, yo quiero que tú me des solución a mi caso de una sola vez porque yo quiero sacar la vuelta de acá, me entiendes.

Zulema: Llegando a Piura yo te llamo para hablar.

Lázaro: Pero escúchame, escúchame, escúchame una cosa, dime una cosa clara Chata, dime tú en cuánto tiempo estás en Piura, nada más, porque yo no me quiero mover de mi casa por las huev...

Zulema: En cuanto esté en Piura te devuelvo la llamada.

Lázaro: Escúchame Chata, dame solución a mi caso nada más, el resto no me importa nada, ya.

“¿CÓMO HACEMOS?”

En un segundo audio, de 1 minuto y 12 segundos, del diálogo telefónico se oye:

Lázaro: (...) Mira, escúchame mi “Chata”, las cosas aquí son prácticas, los vagos me tienen en foto, el huev... me tiene en foto, el huev... me ha invertido con otra gente, ahora escúchame, tú que solución me piensas dar a mí, (...) te voy a pintar las cosas prácticas, yo estoy ahorita acá, me encuentro en Buenos Aires, por el grifo, tomando. (...) Ahora tú dime, cómo hacemos.

Zulema: cómo que cómo hacemos...tú trata de ver eso, (...) porque a las finales no hay nada, ni en el Facebook ni nada de esa huev...

Lázaro: (...) mira, esta cosa es delicada, los vagos han metido cuatro plomazos aquí en mi jato, yo los paro. Escúchame, yo los paro, a mí me llega al pincho todo (...).