Greicy Paola Chero Matías designada Doncella Tallán, es una hermosa y talentosa joven emprendedora representante de la algarabía de la Calle Comercio del los carnavales, una digna y orgullosa representante de la Mujer Cataquense.

Ella se siente orgullosa ser la representante de nuestra identidad y quiere hacer ese año en su centenario, el mejor de los carnavales que se haya vivido en la Heroica Villa que espera a los visitantes y turistas con los brazos abiertos.

ORGULLO

Sus padres son su mayor inspiración y fuente de motivación, su apoyo incondicional le permitieron crecer y desarrollarse como persona. “ Desde pequeña, me enseñaron los valores de la perseverancia, honestidad y solidaridad. Me mostraron que con trabajo duro y dedicación, puedo alcanzar mis metas y sueños. Me enseñaron a tomar decisiones y a creer en mí misma, a que la vida es un desafío”.

La simpática candidata al carnaval de Catacaos, es representante de la Bandera de Colores de la Nación Tallán, cursa el séptimo ciclo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo.

También señala que les gusta ser muy disciplinada, “Soy muy proactiva, sociable con todos, amante de los libros y la lectura y altruista con todos los que lo necesitan. El carnaval cataquense , es un evento que me llena de alegría y orgullo. Una verdadera explosión de color y alegría, de vivir la música, las danzas, donde los trajes y los adornos crean un ambiente electrizante que es imposible de resistir ”, señaló la doncella.

TRADICIÓN

El Carnaval es una gran oportunidad para que todos los ciudadanos se unan y disfruten de la celebración, dejando atrás nuestras diferencias, “pido a las demás sociedades carnavalescas a unirnos en la alegría y la diversión que nos hace sentir orgullosos de nuestra ciudad y de nuestra cultura. Es un momento para mostrarle al mundo la riqueza y la diversidad de nuestra tradición”.