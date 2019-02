El caudal del río pone en alerta a la población del Bajo Piura

Síguenos en Facebook

El río Piura se incrementó en 1,503 metros cúbicos por segundo, alertando a la población de la zona baja de la ciudad. Los trabajos de prevención a destiempo pusieron en evidencia la poca preparación de las autoridades ante la emergencia. En tanto, el jefe del Senamhi, Jorge Carranza, aseguró que las lluvias más importantes se producirán en marzo.

RÍO PIURA. Ayer, al mediodía, el río Piura alcanzó 1,503 metros cúblicos de agua por segundo, según informaron los representantes del Instituto de Defensa Civil (Indeci). Dicha cantidad de agua no se registraba desde el fenómeno del Niño Costero, en el año 2017. El jefe de Indeci, Jorge Chávez, señaló que se alertó a toda la población de manera preventiva, a fin de evitar que generen daños en el Bajo Piura por un posible desborde.

“Nos estamos acercando al umbral de riesgo que es de 1,900 metros cúbicos por segundo. Por el momento, el cauce no ha subido todo lo que esperábamos. Seguramente llegue a una subida de 1, 700 por las aguas del Ñacara”, mencionó.

Los pobladores de los caseríos de Simbilá , Viduque, Santa Rosa, entre otras, llegaron hasta las defensas ribereñas del río Piura, alarmados ante un posible desborde del río. La dirigente Lourdes Ruiz Barrientos advirtió que a lo largo de las defensas se encuentran instaladas una serie de compuertas, las cuales representan un peligro para los caseríos aledaños.

“No es necesario que el agua del río llegue a subir completamente, el agua puede ingresar por la compuertas. Tenemos este problema hace más de 30 años y ninguna autoridad hace algo”, dijo Lourdes Ruiz Barrientos.

Desde el puente Independencia, el regidor de Villa Pedregal Grande, Nazario Aquino Aquino, precisó que el nivel de las defensas ribereñas no es suficiente para controlar el agua que se tiene previsto para esta temporada. En ese sentido, indicó que las medidas de preveneción debieron realizarse meses antes.

“Nosotros ya fuimos afectados por los fenómenos pasados, y aún no hemos podido recuperarnos. Ahorita el río ha vuelta a aumentar su cauce, quizá no se llegue a salir hoy, pero las lluvias van a continuar en el mes de marzo”, exclamó Nazario Aquino.

En Pedregal Chico, algunas familias alertadas por la crecida del río, evacuaron sus pertenencias a los techos de sus casas. Alimentos no perecibles y agua embotellada fue puesta a buen recaudo por la familia de Aidé Martínez Vílchez, quien recuerda cómo la ciudad quedó inundada por varios días, durante el fenómeno del 2017.

“No tenemos un lugar alto dónde ir. Escuchamos a los bomberos avisando que el río estaba creciendo, por eso estamos guardando lo que podemos, no queremos volver a vivir lo que pasamos hace dos años”, dijo Aidé Martínez Vílchez.

ACCIONES

Los pobladores del Bajo Piura criticaron el accionar a destiempo de las autoridades en refozar las defensas ribereñas. Desde el gobierno regional se dispuso la colocación de sacos de arena en algunos puntos críticos de las defensas, en el Bajo Piura.

Por su parte, el alcalde de Catacaos, José Muñoz Vera, precisó que la maquinaria necesaria para el reforzamiento de los cinco puntos críticos que tiene Catacaos, viene sufriendo ciertas demoras debido a poblemas de gestión con el gobierno regional. Indicó que el retraso afecta a las más de 5,000 familias que viven cerca del sector.

“En este momento necesitamos enrocar toda esta zona, sin embargo mover maquinaria no es fácil, hay que hacer gestiones y a veces eso no se entiende. Estamos tomando la previsiones, pero la demora a veces no es culpa de nosotros”, dijo el burgomaestre José Muñoz.

AFECTADOS

El gobernador regional, Servando García, señaló que unas 400 familias de 38 distritos se encuentran perjudicadas por las fuertes lluvias en la región. En ese sentido, aclaró que vienen distribuyendo materiales de ayuda a los pobladores afectados. Criticó que la anterior gestión gastó grandes cantidades de dinero en trabajos de prevención que tuvieron poca efectividad.

“En su momento vamos a investigar las inversiones que se hicieron en los trabajos de prevención por la anterior gestión, es lamentable que se haya gastado tanto y no se tenga efectividad. Estamos cosechando las deficiencias de la reconstrucción”, aseveró la autoridad regional.

Por otro lado, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, alertó que en la ciudad existe un punto vulnerable donde puede ingresar el río, ubicado en el dren que está cerca del Ministerio Público. Asimismo, precisó que las 73 cuencas ciegas identificadas en la provincia son un peligro latente para la ciudad.

“Estamos atentos a los puentes, a las cuencas ciegas pero debemos hacer el trabajo preventivo ya mismo. En este momento nos encontramos vulnerables y por ello no debemos bajar la guardia. Ahora esperamos otra crecida del río en marzo, por eso debemos tomar medidas de inmediato para lograrlo, avanzar con los proyecto del tratamiento del río y el drenaje para los distritos de Piura”, dijo el alcalde.

El último aviso metereológico del Senamhi ha pronosticado lluvias de ligera intesidad para hoy y mañana, en la zonas de Chulucanas, Morropón, Paimas, Chipillico, entre otras. No obstante, el jefe de Senamhi, Jorge Luis Carranza, indicó que para el mes de marzo se espera la llegada de una onda Kelvin de agua durante la primera y segunda semana. Explicó que esta corriente de agua caliente generará fuertes precipitaciones iguales o superiores a las percibidas el último fin de semana en Chulucanas.

“Ahora, en marzo, es donde empiezan las lluvias más fuertes, hay que estar preprados. Estas lluvias pueden generar un caudal igual o mayor a lo que se ha visto recientemente en el río Piura, tenemos información de la llegada de esta onda Kelvin, es un hecho que las lluvias se van a producir”, dijo el jefe del Senamhi.