El Colegio de Ingenieros de Piura (CIP) advirtió que el dique La Mariposa podría colapsar al encontrarse en un estado de extrema vulnerabilidad ante la llegada de caudales extraordinarios pronosticado por el Senamhi por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño (FEN) e inundar diversas zonas ubicadas en la margen derecha del río Piura, tras una inspección de campo realizada.

El decano del CIP, Manuel Asmat, y el presidente del Capítulo de Ingeniería Agrícola, Yoel Córdova Elera, explicaron que la estructura no ha recibido atención desde el FEN Costero de 2017. “Los trabajos de mantenimiento desde el año 2017 que tuvimos El Niño Costero, han sido nulos sobre ese dique”, denunció Asmat.

Ambos precisaron que esta falta de mantenimiento, combinada con el continuo arrastre y acumulación de sedimentos desde la cuenca alta, ha elevado el nivel del cauce. Si las avenidas del río llegan a superar la corona del dique, la estructura cedería sin remedio. “Si es que el nivel del agua llega a sobrepasar la cota de la corona, fallaría por sobrevertido y posteriormente colapsaría el dique, y podría circular caudales mucho más altos”, advirtieron los ingenieros. Un evento de esta magnitud inundaría más de 300 hectáreas de la margen derecha, afectando directamente a urbanizaciones, campus universitarios y diversas zonas económicas. Además, alertaron que, aunque las velocidades en la zona son moderadas (0.8 a 1 m/s), existe un cauce antiguo a solo 200 metros hacia el cual, el río podría desplazarse debido a su comportamiento dinámico.

Para evitar un desastre durante los meses de mayores picos del río (en marzo que se estima que los caudales podrían superar los 4,500 m³/s), Córdova planteó elevar la estructura en 2 metros por encima de su cota actual (36.6 m), incorporar una pantalla impermeable y construir espigones para encauzar el flujo.