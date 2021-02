A un mes de iniciar el año escolar 2021, el Ministerio de Educación (Minedu) solo ha entregado el 10.49% (8,082) de las más de 77 mil tabletas destinadas para los escolares y profesores de la región de Piura.

A CUENTAGOTAS. Según la Dirección Regional de Educación de Piura (DREP), la última entrega que realizó el Minedu fue en noviembre del año pasado con un lote de 2086 equipos. Al respecto, el gobernador Servando García mencionó que existe una “debilidad” en la distribución de los aparatos que están destinados a los estudiantes y maestros de las zonas rurales y de los quínteles 1 y 2 de pobreza. La autoridad regional mencionó que en el transcurso de esta semana estarían llegando más tabletas. Agregó que debido a la situación de la pandemia no se desarrollarán clases semipresenciales en al región, solo será de forma virtual.

“Por ahora tenemos que llevar adelante las clases de manera virtual y para ello tenemos que asegurar la cobertura televisiva, por internet y radio para que los alumnos puedan tener acceso a esta educación virtual. En este momento no amerita las clases semi presenciales”, agregó García.

CUARENTENA. En medio del rápido incremento de contagios por coronavirus y el descontento social por las medidas restrictivas, el también presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) señaló que el Gobierno debe buscar un término medio entre la salud y la economía, pues aseguró que “no se puede ir a una cuarentena sin otro tipo de alternativa”. En ese sentido, explicó que el sector turismo de su región perdió alrededor de 30 millones de soles solo entre los días de Navidad y Año Nuevo.

Asimismo, manifestó que un grupo de gobernadores sostuvo una reunión no formal con una empresa para ver posibles negociaciones a fin de adquirir las vacunas contra la COVID-19. Sin embargo, señaló aún no hay nada concreto ni oficial pues no cuentan con las facultades para adquirir las dosis.

OXÍGENO. Por otro lado, el gobernador García señaló que alrededor de 50 toneladas de oxígeno no medicinal que se producen en Piura son llevadas a otras regiones del país con escases de este insumo para que sean procesadas a oxígeno medicinal.

La autoridad regional mencionó que el oxígeno es repartido a departamentos como Lambayeque, La Libertad, Tumbes y Lima para ayudar en el tratamiento de personas con COVID-19.

Precisó que su jurisdicción es la única a nivel nacional que cuenta con ocho isotanques, los cuales les permite producir hasta 70 toneladas de oxígeno por semana. De esta cantidad, Piura solo utiliza entre 15 a 20 toneladas, por lo que el resto es llevado a otros departamentos.

“Contamos con la cantidad de oxígeno a nivel hospitalario que garantiza poder abastecer a nuestros pacientes”, agregó la autoridad.

Vacunas

Servando García dijo que el objetivo es inmunizar cuanto antes a la población, lo que permitirá reactivar la economía y salvar vidas.

