“Llevamos cuatro días sin agua, la EPS Grau no se preocupa por traernos el líquido en las cisternas, tenemos que hacer huecos para sacarla, ya parecemos topos humanos”, precisaron los vecinos de la primera etapa del asentamiento La Primavera, en el distrito de Castilla, región Piura. Similar panorama se vive en varios asentamientos y urbanizaciones de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, ante la escasez del recurso hídrico.

TAMBIÉN PUEDE LEER: Los piuranos se quedan sin agua potable

“El recibo viene alto hasta en 90 soles y nosotros no tenemos agua [...]. Estamos preocupados por el anuncio de la EPS Grau de que solo hay agua para un mes, es toda una incertidumbre de donde vamos a sacar agua, iremos a migrar a otro lado, siempre son los niños los más afectados, tendremos que mandarlos con ropa de calle al colegio porque no hay agua para lavar el uniforme. Los bidones de agua los han subido de precio. Cada balde cuesta un sol y a veces no tenemos ni ese sol”, dijo una ama de casa, quien no quiso identificarse por temor a represalias de la EPS Grau, pue asegura que luego los multa por hacer huecos.

Laura Herrera, una mujer de 64 años, también ha tenido que pedirle a su vecina, quien cavó un hoyo, para abastecerse aunque sea con un balde con agua.

“Es injusto esto, no todos tenemos depósitos grandes, somos gente humilde. Yo no puedo cargar agua”, dijo.

Otro grupo de moradores del cercado de Castilla y Talarita, desde las cinco de la mañana forman largas colas en el parque del Niño Héroe para conseguir agua.

“Desde las cinco de la mañana formamos colas para llevar agua. Nos cobran igual, todo el día estamos sacando el líquido vital”, dijo Maryuri Valverde.

Los moradores criticaron a la EPS Grau que de un momento a otro anuncie que solo hay agua para el consumo humano para un mes.

“Si tenemos esta escasez de agua, nosotros no tenemos la culpa, es responsabilidad de las autoridades, el agua es un elemento fundamental y debieron avisar con tiempo para almacenarla y no tener este problema. Podrían venir las enfermedades. Me parece muy irresponsable decir eso que solo queda para un mes, deben haber tenido la prevención del caso, racionalizar, no decir de frente cuando no hay agua, es una irresponsabilidad”, recalcó Carmen Maza.

Los moradores del barrio Pachitea se sumaron también a las protestas y con baldes, tinas y ollas vacías, exigieron a la EPS Grau enviar las cisternas con agua.

En esta zona, al igual que en todo Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, los más perjudicados son los niños y las personas de la tercera edad.

“No podemos cargar agua, soy una mujer de 81 años. Tenemos que pedir a las personas que nos den un poquito de agua para alimentarnos”, afirmó Nery Alvarado.

“Hasta los animales sufren, el agua es vida y salud. Los recibos llegan de 60 soles. Ni siquiera vienen las cisternas”, agregó la vecina Mónica Abad Agurto.

Los pobladores indicaron que a pesar de contar con un pozo de agua, este elemento es destinado a otras urbanizaciones.

“Esta es la cruda realidad de Pachitea, nuevamente la EPS Grau corta el agua sin ningún aviso, ni siquiera nos envía una cisterna, a pesar de que es su obligación. Si bien esa agua no sirve para tomar, la usamos para otras cosas. El pozo de Pachitea tiene agua, que la distribuyen a Angamos y Santa Isabel”, dijo el ex dirigente Óscar Núñez.

PRONUNCIAMIENTOS

El Colegio de Ingenieros de Piura (CIP) a través de un comunicado expresó su preocupación e indignación ante la grave crisis hídrica que vive la región y que afecta a más de un millón de piuranos, al agro e industria.”Lamentamos y deploramos el manejo inadecuado de la alta dirección del Proyecto Especial Chira Piura, quienes, en los últimos años, han despedido y reemplazado a funcionarios y técnicos con muchos años de experiencia”, se lee en el comunicado.

Agrega que la grave sequía que vive la región es la causa principal de esta crisis. “Si se hubiera manejado adecuadamente la represa de Poechos, se hubiera podido almacenar durante varios meses agua para riego y consumo humano”.

Instó a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y otros órganos de control, investigar el manejo de dicho proyecto y determinar responsabilidades.

El CIP propuso poner operativos los pozos de agua potable que administra la EPS_Grau, muchos de los cuales están inoperativos, el ministerio de Vivienda envíe en forma urgente cisternas para distribuir agua en las zonas afectadas, perforación y repotenciación de pozos tubulares, electrificándolos para hacerlos más económicos.

“Que el Congreso realice una reprogramación y de ser el caso condonación de las deudas de los agricultores que están perdiendo sus cultivos. Un bono puede ser la solución. Establecer un plan estratégico para salvar los cultivos permanentes. El gobierno central a través del Minagri debe gestionar un programa para salvar nuestra ganadería que será afectada por la falta de pastos y agua, entre otros”, indica el comunicado.

En tanto, el decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Leopoldo Villacorta, exhortó a las autoridades ejecutar de inmediato un plan de emergencia que asegure el acceso al agua potable para toda la población.

“La situación en Piura, Sullana, Talara y Paita es alarmante. Los niveles históricamente bajos del reservorio de Poechos amenazan con interrumpir el suministro de agua potable, lo cual agravaría las condiciones de vida y expondría a la población a riesgos sanitarios inaceptables [...], la situación exige medidas urgentes y sostenibles”.Propone un plan de contingencia de la EPS Grau que contemple la implementación de pozos de emergencia y realizar perforaciones de pozos exploratorios nuevos.