El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura (Camco), Javier Bereche, expresó su preocupación debido a que las organizaciones criminales están atacando a los empresarios de esta región, y el Congreso y Ejecutivo no está haciendo nada al respecto. Ante esto, indicó que el empresariado ha tenido que invertir el 30% de su presupuesto para seguridad y proteger su producción ante estas bandas delincuenciales.

El titular de la Camco explicó que pareciera que la agenda nacional, tanto del Legislativo como Ejecutivo, responden a discusiones propias de sus bancadas y que muy poco atienden las verdaderas necesidades de los peruanos como Salud, Educación, reactivación de la economía y seguridad, que es lo que se adolece.

“Nosotros los empresarios en Piura, en promedio, hemos tenido que incrementar el 30% el gasto en seguridad, en alarmas, poner mayor vigilancia armada y más. Aunque algunos empresarios no lo han hecho porque el dinero no les alcanza. Todo esto, para que la producción no se vea afectada por la inseguridad que tenemos”, dijo Bereche.

Agregó que el Ejecutivo y Legislativo, lejos de responder con contundencia y severidad para eliminar, ya no la delincuencia común, sino el crimen organizado, crean leyes que debilitan la lucha contra las organizaciones criminales.

“Hay una estrategia muy débil en crimen organizado en nuestro país. Si nos comparamos con Ecuador, allá el gobierno ha declarado a las bandas criminales como grupos terroristas y los objetivos (que están combatiéndolos) son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Porqué nosotros no hacemos lo mismo acá? Lejos de hacer eso, más bien, crean y generan leyes que son paliativos, temporales o estados de emergencia que no funcionan y los delincuentes entran y salen de las cárceles y a veces ni siquiera entran a las cárceles porque también es un Estado débil en seguridad para el aparato judicial y fiscal. Necesitamos estrategias severas contra el crimen organizado”, indicó.

El presidente de la Cámara de Comercio de Piura indicó que no solo el empresariado está a merced de las organizaciones criminales, sino también los jueces y fiscales, debido a que los delincuentes extranjeros ingresan a nuestro país sin ningún control.

“Piura y Tumbes tienen las fronteras como una coladera. La gente entra y sale sin ningún control. Además, también entran y salen los delincuentes. Asimismo, habría armamento militar ilegal sembrado por todo Piura y no hay ninguna requisa. La delincuencia organizada tiene más armamento y municiones que nuestra Policía Nacional. También, tenemos a jueces y fiscales que vienen siendo extorsionados por estos criminales. Estamos hablando de bandas organizadas que tienen todo, como abogados, logística, municiones, vehículos y armamento, mucho más de lo que tiene nuestra Policía Nacional”, señaló Javier Bereche.