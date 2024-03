A pesar del trabajo que realiza la Policía en Piura para frenar las extorsiones en la región, eso no es suficiente, pues aún las llamadas extorsivas a empresarios, comerciantes, autoridades, microempresarios, profesionales y otros, continúan saliendo desde el interior del penal ex Río Seco de Piura. Prueba de ello, es que en una requisa realizada en este centro penitenciario se encontró 81 manuscritos con nombres y números de teléfonos de 636 víctimas de extorsión, no solo de Piura, sino también de Chiclayo y Trujillo.

De acuerdo a la información a la que Correo tuvo acceso, durante una requisa realizada por personal del INPE en el interior de este centro penitenciario, se halló 81 manuscritos con nombres de clínicas, veterinarias, librerías, tiendas de repuestos, talleres de mecánica, dentistas, empresas de transporte, pollerías y picanterías.

Además de restaurantes, hoteles, barberías, discotecas, tiendas de celulares y ropa, car wash, madereras, distribuidoras de abarrotes, boticas, farmacias, constructoras e inclusive el nombre de una regidora de Querecotillo en Sullana, con sus respectivos números, direcciones de sus casas y locales.

Dichos manuscritos fueron encontrados en las ranuras del piso de uno de los patios del penal, cuyas hojas de papel escritas a lapicero estaban forradas y camufladas y forradas en bolsas plásticas. Había números telefónicos, nombres de empresas, direcciones de casas y locales comerciales, nombres de los dueños de empresas, clínicas y negocios.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, Javier Bereche Álvarez, hizo un llamado al ministerio del Interior, PCM, presidenta de la República y al jefe policial de Piura, en nombre de las 720 empresas, entre grandes, medianas y pequeñas de la región, para que trabaje en cuatro frentes y contrarrestar a las organizaciones criminales que operan en la región.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que trabajen frente a estas organizaciones criminales porque esto no es delincuencia común, no es delincuencia urbana. Hablamos de crimen organizado, son cientos de bandas que operan en Piura y que tienen una estructura con abogados y médicos que los curan, logística, área de robo de vehículos, armamento”, afirmó Bereche.

Pidió mayor inteligencia policial para infiltrar personal policial y destinar recursos económicos para activar la investigación en Piura.

“No es posible que en Piura exista armamento ilegal militar pululando como si fuera cualquier cosa sin ninguna acción estratégica para requisar ese material. La delincuencia tiene menor armamento que la policía”, afirmó.

Pidió mayor control y cierre de la frontera. “Los migrantes caminan en las pistas por la frontera sin que exista un control”, subrayó Bereche.

Sugirió dotar de seguridad a jueces y fiscales para que no cedan en temas de extorsiones y migrar a la política de jueces sin rostro.