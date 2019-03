Enamorada denuncia al jefe de la USE por presuntos maltratos físicos y psicológicos

Síguenos en Facebook

Una denuncia por presunta violencia familiar, en la modalidad de violencia física y psicológica, contra el jefe de la USE, mayor PNP Elvis Frank Oyarce Encalada, fue planteada la madrugada de ayer ante la comisaría de Castilla.

MALTRATOS

La enamorada del oficial, de 27 años, señaló que los hechos ocurrieron a las 2:15 de la mañana en la habitación que el denunciado alquila en la urbanización Avifap, en Castilla, después que habían departido y libado licor en una reunión con un policía, que es promoción de Oyarce y vive en La Alborada.

La discusión se suscitó por unos mensajes de texto que la denunciante encontró en el teléfono celular del policía, al tomarlo cuando timbraba, y que dejaban entrever una supuesta infidelidad.

La denunciante le pidió explicaciones en forma tranquila, pero Oyarce la golpeó con un cintillo de pulsera en el hombro izquierdo, después con cabezazos la empujaba hacia atrás, además la pateó en la pierna derecha y con un trapo también la golpeó en la espalda, sostiene la agraviada.

En reacción natural ante la agresión, ella refiere que trató de cubrirse con los brazos y al estirar uno de ellos, le ha caído en boca al oficial.

También fue agredida psicológicamente con palabras soeces y denigrantes en su condición de mujer, indica, para agregar que salió corriendo del lugar.

SE DEFIENDE

El mayor Oyarce admite que hubo una discusión verbal. Pero, “ella es la que me ha agredido, porque revisó mi celular y encontró una conversación con una amiga, que me decía guapo y nada más. Por eso fue la discusión”, alega.

“Me metió un puñete, me reventó el labio y yo me retiré de mi domicilio y me fui a mi centro de trabajo y de allí me he enterado que fue a la comisaría a denunciarme”, expresa.

Dijo que hoy trabajará en forma normal en la USE y descartó que se ordene su captura. “Cuando es delito procede la orden de captura”, aseveró, para agregar que no es el caso, porque no hay lesiones.