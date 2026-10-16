Un anciano de 77 años falleció luego que fue atacado por un enjambre de abejas, cuando unos trabajadores realizaban labores en un poste de alumbrado público donde se habría encontrado el panal. Los insectos arremetieron contra el septuagenario cuando se encontraba sentado en una silla de ruedas en su vivienda ubicada en el distrito de Cura Mori, en Piura.

LAMENTABLE. El hecho se registró cuando la víctima, identificada como Francisco Yovera Estrada, estaba en su silla de ruedas en la avenida Juan Velasco Alvarado, en el sector de Buenos Aires de dicho distrito, momento en el que cientos de abejas lo atacaron violentamente.

Yovera, conocido cariñosamente como “Panchito”, sufrió diversas picaduras en todo el cuerpo. A pesar de que su familiar Julio Tezén Cielo, de 60 años, trató de auxiliarlo para sacarlo del lugar, resultó también afectado por las abejas.

Tras el ataque, el anciano fue evacuado de emergencia al centro de salud de Catacaos, donde recibió las primeras atenciones y permaneció internado durante algunas horas. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, ordenaron su traslado inmediato al Hospital Santa Rosa de la ciudad de Piura.

Lamentablemente, pese a los esfuerzos del personal médico por estabilizarlo, el septuagenario falleció debido a las múltiples picaduras de abeja que sufrió en todo el cuerpo.

Tras lo ocurrido, los deudos y allegados a “Panchito” solicitaron apoyo económico, debido a que la familia no cuenta con los recursos suficientes para solventar los gastos de sepultura y otros imprevistos. Señalaron que cualquier ayuda pueden hacerla directamente a los familiares en el sector Buenos Aires, en Cura Mori.

Por su parte, los pobladores pidieron a las autoridades municipales que identifiquen y retiren otros posibles panales ubicados en postes o estructuras públicas del distrito.