Escándalo en el gobierno regional por audios que comprometen al director de Educación

La publicación de unos audios en los que se escucha la presunta recomendación de una persona para que sea contratada en un puesto laboral en la UGEL Sechura, comprometen al director regional de Educación Fabriciano Cunya y a la directora de dicha Unidad de Gestión Educativa Local, Marcela Cornejo. Según la grabación, el funcionario regional habría actuado "a petición del gobernador regional".

AUDIOS

En la primera parte de la grabación difundida por Radio Cutivalú se puede escuchar el diálogo sobre la posible contratación de un nuevo chofer. La directora de la UGEL expresa su rotundo rechazo y alega que la persona que ocupa el cargo "cumple muy bien su trabajo y no hay necesidad de realizar un cambio".

Fabriciano Cunya: Hay un chofer, ¿verdad?

Marcela Cornejo: A mi chofer no lo voy a cambiar, por nada, así usted me cogotee, me bote de la UGEL, yo no lo voy a cambiar, prefiero irme yo y el chofer se queda. Porque es una persona que conoce la zona, tú no puedes tener de chofer a una persona que no conoce.

Fabriciano Cunya: No tenemos presupuesto.

Más adelante, en la conversación, Fabriciano Cunya alega que la posible contratación de otro chofer para la UGEL Sechura obedece a una "recomendación del gobernador, porque es un tema político".

Fabriciano Cunya: Es que no somos indispensables.

Marcela Cornejo: Si gusta cámbielo.

Fabriciano Cunya: ¿Qué pasaría?

Marcela Cornejo: Eso es tema de ustedes. Si usted tanto le tiene cariño al señor.

Fabriciano Cunya: Lo que pasa es que yo no lo conozco a él.

Marcela Cornejo: Entonces, ¿por qué lo avala?

Fabriciano Cunya: Lo que pasa es que a mi me lo ha recomendado el gobernador, es un tema de carácter político.

Marcela Cornejo: ¡Qué mal con el gobernador, qué decepción!

Según se supo, la mencionada contratación no llegó a ejecutarse, sin embargo existe la evidencia de un presunto tráfico de influencias que debe ser investigado.

VERSIONES

Una vez conocida esta denuncia, la directora de la UGEL Sechura confirmó en Radio Cutivalú que efectivamente existió la conversación con el director y las voces del audio propalado son suyas. Lo mismo fue ratificado por Fabriciano Cunya, quien aseguró que "no hay nada irregular o indebido en ese diálogo". Según dijo se trató de una conversación para "hacer unos ajustes" en la UGEL.

"Seguramente el audio lo han manipulado, voy a escucharlo. Ha sido una conversación larga sobre varios temas", sostuvo Cunya Chinguel.

Por su parte, el gobernador regional, Servando García, ha citado a conferencia de prensa para pronunciarse por este caso.