La Comisión Agraria del Congreso de la República sesionará en Piura, el próximo 23 de octubre, para evaluar el impacto de la escasez hídrica en el sector. Ello considerando que son más de 50 mil de hectáreas de cultivos las que se verán perjudicadas por la falta de agua en la región.

El presidente de la Comisión Agraria, Eduardo Castillo, alertó que esta situación generaría un desabastecimiento de alimentos en los principales mercados, lo que provocaría el alza de precios y especulación de los productos agrícolas.

”No hay agua, no hay lluvia, la Represa de Poechos está cerrando compuertas. Ya no va a haber agua para irrigar hectáreas, no habrá productividad agrícola en Piura. Solo habrá agua para consumo humano, va a haber escasez de alimentos”, alertó el parlamentario.

En ese sentido, Castillo informó que se encuentra gestionando acciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para impulsar otras medidas como la localización de focos de agua subterránea y la activación de lagunas con la finalidad de mitigar el impacto negativo de la escasez hídrica.

”La utilización de agua subterránea puede ayudar a atenuar la crisis de déficit hídrico. A esto se suma la posibilidad de aprovechar los 200 millones de metros cúbicos de la Laguna de La Niña, siempre que se realicen inversiones urgentes en infraestructura”, acotó.

En tanto, el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP) informó que el reservorio de Poechos registra una entrada de agua de 26,52 metros cúbicos por segundo (m3/s) y salida de 6,84 m3/s con una cota de 93,50 m.

La EPS Grau informó que, en recorrido realizado ayer a lo largo del canal Miguel Checa, el personal de la empresa constató el hurto de agua cruda por medio de motobombas y la apertura no autorizada de compuertas; lo cual afecta la producción y distribución de agua potable desde la Planta de Querecotillo.Según explicaron los voceros de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) Sullana, debido al actual período de escasez hídrica, el lunes se realizó el soldado de compuertas a lo largo del canal Miguel Checa.

Pese a ello, en el recorrido efectuado se constató que agricultores habían roto dos compuertas para el ingreso no autorizado de agua cruda a sus cultivos. Asimismo, se verificó que terceros venían hurtando agua por medio de tres motobombas.

”Esta restricción para uso agrícola es una medida del PECHP para hacer frente a la escasez hídrica ocasionada por la falta de lluvias en la cuenca Catamayo – Chira. Sin embargo, este hurto de agua que hemos constatado afecta la distribución de agua potable desde la PTAP Querecotillo, pues solo se puede brindar el líquido en un turno, y no en dos como de costumbre”, afirmaron los voceros de la EPS Grau.

La EPS Grau detalló que se han vuelto a soldar las compuertas vandalizadas. Del mismo modo, se exhortó a los ciudadanos intervenidos a apagar sus motobombas, para no perjudicar la captación de la PTAP Querecotillo.