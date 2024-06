La especialista en Gestión Pública, Juana Huaco García, se pronunció sobre un eventual incremento de tarifa por el servicio de agua potable. Ella considera que no sería adecuado, ya que en esta ciudad el servicio no es eficiente.

La también catedrática de la Universidad de Piura (UDEP) explicó que el gobierno ha solicitado una revisión y actualización de la aplicación de cálculos de las fórmulas, lo que podría incrementar los precios.

La especialista detalló que en la región no hay un servicio óptimo de agua potable, por lo que cae bastante mal el anuncio del aumento de las tarifas.

“Yo estoy totalmente de acuerdo con un ajuste tarifario, pero siempre y cuando tenga un buen servicio”, comentó Juana Huaco.

Asimismo, manifestó que no es posible que en el centro de Piura, a partir de las 6 de la noche, haya corte de agua, estando en la capital de la provincia, o sea, ni que decir en otras zonas. Entonces el servicio no lo tenemos en una forma adecuada. Esos ajustes no son coherentes a la realidad”, precisó la catedrática de la UDEP.

Juana Huaco explicó que el incremento de tarifas es una norma a nivel nacional, pero calzaría en ciudades donde hay exceso de agua y no en esta región.

“Ni qué decir de Talara, Paita, Máncora, donde no hay el servicio de agua potable”, insistió.

Por ello, señaló que las autoridades, y sobre todo los funcionarios de la empresa de agua, deberían hacer una buena gestión, analizar y evaluar la situación para recuperar la empresa y ofrecer un mejor servicio.

“Sabemos que hay fugas (conexiones clandestinas), porque jalamos (agua) de donde sea, eso es notorio, pero es porque el servicio se está dando mal. Aquí no se está haciendo gestión. Qué fácil es hacer gestión con recursos de la población porque no le queda de otra”, finalizó Huaco.