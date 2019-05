Evalúan posibles daños en el palacio municipal de Piura tras la inundación del 2017

Síguenos en Facebook

La Municipalidad Provincial de Piura espera hoy los resultados de la evaluación que dispuso para verificar la situación en la que se encuentra la infraestructura del palacio edil, el cual resultó inundado en 2017, durante el desborde del río Piura.

Según indicó el jefe de la Oficina Territorial y de Transporte, Rolando Pasache, además de la afectación que sufrió la edificación por el agua, otros dos eventos los han puesto en alerta.

Uno de ellos es el profundo hueco de más de un metro y medio de profundidad que apareció en la calle Apurímac, a espaldas del local municipal; y el otro es el desprendimiento de concreto que sufrió la columna que colinda con la calle Tacna.

ESTUDIO

Pasache Araujo señaló que hasta la fecha no habían podido hacer efectivo el seguro contra inundaciones que contrató la gestión anterior, debido a que el peritaje que contrataron no tuvo el visto bueno, porque lo solicitado no estaba dentro de los términos contractuales.

“El peritaje se debió haber enfocado en qué tanto se afectó la infraestructura a causa de la inundación, no de un evento sísmico, por eso el seguro no cubrió esa parte”, manifestó el funcionario, señalando que solo cubrió aspectos superficiales como las instalaciones eléctricas.

Dijo que por eso solicitaron una evaluación estructural. Para ello tuvieron que recurrir a la constructora que levantó el edificio hace 50 años, Gallegos Casabonne, debido a que en Piura no existían los planos.

Añadió que “ellos vinieron e hicieron el primer diagnóstico, han hecho una evaluación de la columna, para ver si solo es corrosión”, o si se trata de un daño estructural.

“Con el seguro haríamos la evaluación total y el refuerzo de la estructura”, porque “la prima se hace efectiva cuando se establecen los daños”, remarcó Rolando Pasache.

“El de inundación se está tratando con la aseguradora porque no se llegó a concretar, y si constatamos que los daños son por la inundación, tendrían que cubrirlo”, agregó.