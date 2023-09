La obra de rehabilitación de las calles del centro de la ciudad ejecutada por la gestión anterior tuvo irregularidades en su construcción, desde del expediente técnico que fue elaborado con la mitad del costo presupuestado. Así lo reveló el perito, Ing. Félix Ismael Núñez Peralta, especialista contratado por la Municipalidad Provincial de Piura (MPP).

Según el documento, el expediente está mal concebido y es responsabilidad de la entidad, de quien lo formuló y de las personas que lo aprobaron. Y cuando fue observado, tanto el supervisor como el proyectista, no advirtieron los peligros, haciendo caso omiso a las normas de riesgos vigentes. La historia ya la sabemos, las últimas lluvias registradas en la ciudad destruyeron las calles del centro de Piura y desnudaron la corrupción de la exgestión municipal.

De acuerdo al informe del especialista, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) tenía destinado un total S/14 292,024.36, para solo cuatro intervenciones que incluían todas las calles del casco urbano de la ciudad de Piura. Sin embargo, la gestión del exalcalde Juan José Díaz aprobó un expediente por la mitad del costo previsto, y con el uso de capa asfáltica en caliente de 4 cm.

A pesar de los cuestionamientos previos de ARCC, antes de transferir dinero para el financiamiento conforme a la normatividad vigente, la Municipalidad Provincial de Piura nunca sustentó su decisión y sacó adelante el proyecto por un monto total de Inversión de S/ 7 929,056.56.

Cabe resaltar que la propuesta inicial del Programa Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), encargada de elaborar el informe de catastro de daños, era reconstruir las vías con el uso de pavimento de concreto.

Pese a ello, la ARCC insistió en el sustento de la decisión del cambio de tecnología de concreto a asfalto, durante el análisis de revisión, porque el expediente contemplaba la identificación de cuatro cuencas ciegas en el lugar de la obra. Lamentablemente no presentaba soluciones técnicas al problema, es decir no existía coherencia entre la descripción de la problemática y la solución.

Además, administrativamente el exalcalde Juan José Díaz, mediante declaración jurada, declaró que la obra no se encontraba en zona de riesgo no mitigable, lo cual no corresponde a la realidad, convirtiéndose en responsable de un mal diseño del expediente técnico de la obra.

Previamente a la aprobación, mediante Carta Nº 063-2021, el consultor Pedro Pablo Palacios Almendro, presenta el expediente técnico conteniendo 680 folios, incluida la carta de presentación. En las conclusiones, se determina el aumento de los niveles de las cuencas, es decir deben contar con 20 cm de altura desde el nivel de la pavimentación (veredas), con la finalidad de encauzar las aguas pluviales, debiéndose emplear el ancho de la vía para evacuar las aguas (canal vía).

Asimismo, indica que necesario que estas vías deben ser construidas con material que soporte el paso del agua.

El documento menciona también que las obras civiles no son estrictamente para cubrir el riesgo de inundación. Es decir, no se incorporaron elementos de drenaje subterráneo como duetos o cámaras de regulación adicionales a la existente, ni las respectivas rejillas de captación, que hubieran permitido que el agua fluya por el subsuelo, y evite el deterioro del asfalto.

Adicionalmente, en la etapa revisión del expediente técnico, la Contratista Yaksetig Guerrero S.A., presenta el informe de compatibilidad a la empresa consultora Consorcio Piura. Aquí, dicha empresa indica que las cuencas ciegas no tienen un tratamiento en la ejecución de los trabajos de la obra.

En ese sentido, resalta que no asume responsabilidades técnicas de acumulaciones de agua debido a precipitaciones por no estar contempladas en este expediente técnico.

De esta manera, queda evidenciado que, en esta etapa, tanto el proyectista como el supervisor y los funcionarios no tomaron ninguna medida respecto a la identificación de la problemática de inundación, señalada por el contratista, y omitieron dar una solución.

SOBRE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Visto el informe técnico del laboratorio de mecánica de suelos y pavimentos Quality Paviment, suscrito por el lng. Luis Alberto Valdez Girón, concluye que expediente técnico muestra muchas incoherencias, en las especificaciones técnicas, en los planos de obra y en el análisis de precios Unitarios.

Por ejemplo, el paquete estructural de las diferentes zonas investigadas no es el mismo, teniendo evidencia que en algunos existe presencia de dos tipos de concreto asfáltico, presencia de geomalla, concreto hidráulico, subbase, en otros.

DATO

Cabe mencionar que la investigación sigue su curso y está a cargo del Ministerio Público quien en su momento determinará el grado de responsabilidad de los involucrados en la ejecución de la obra.