Falsos huéspedes asaltan hotel y alzan con S/ 25,000

cuatro delincuentes que se hicieron pasar como huéspedes encañonaron y maniataron a los trabajadores y clientes de un hotel para llevarse más de 25 mil soles en televisores, dinero y objetos personales. El atraco ocurrió en el asentamiento humano Consuelo de Velasco, en Piura.

TERROR

El asalto se produjo el miércoles a las 10:00 p.m. en el hotel “Challaca”, ubicado en la Mz K-Lote 32 del A.H. Consuelo de Velasco. Cuatro delincuentes, entre ellas una mujer, que se hospedaban desde el día anterior en el local, aprovecharon un descuido de la recepcionista Jesús Lozada Ramaicuna (50) para sorprenderla y encañonarla.

La mujer narró a la Policía que los hampones la maniataron y amordarzaron a ella y a la trabajadora de limpieza para luego encerrarlas en uno de los baños. Después, los delincuentes fueron hasta una de las habitaciones en donde se encontraba el empresario Manuel Salazar Mejía (49).

"Me golpearon con la cacha de la pistola, me tumbaron al suelo donde me amarraron las manos con cintillos y me exigían que les entregue todo el dinero", dijo Salazar.

Los delincuentes lo despojaron de dinero en efectivo y equipos por un total de siete mil soles.

Según los testigos, la banda de delincuentes ingresó a las habitaciones de los diez inquilinos que se encontraban hospedados y les robó celulares y objetos personales-

No contentos con ello, se llevaron también diez televisores de 49 pulgadas de las habitaciones.

Para no ser descubiertos, los hampones robaron la computadora y BTR de las cámaras de seguridad. En su huida, también se llevaron una motocicleta. Los cuatro delincuentes habían alquilado las habitaciones desde el día anterior y se registraron con DNI adulterados.