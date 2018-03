Fiebre está matando al ganado vacuno de Los Ranchos

Síguenos en Facebook y YouTube

Una enfermedad desconocida para los ganaderos de la zona, está diezmando la población de ganado vacuno de la localidad de Los Ranchos, jurisdicción del distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba, sin que hasta la fecha se sepa de qué se trata.

Según dieron a conocer algunos pobladores de la zona, el mal que afecta a los vacunos es una fiebre alta que llega a provocarle la caída del pelo, y posteriormente la muerte, antes de destruirle los órganos vitales.

GRANDES PÉRDIDAS

Tal es el caso del agricultor y ganadero, Teodomiro Campos Bermeo, residente en el caserío Huámala, quien desde hace unos tres meses ha sufrido la pérdida de hasta seis animales, cuyo costo total es equivalente a unos 20,000 soles.

Refiere que todos sus animales cada seis meses son vacunados contra las diversas enfermedades ya conocidas, pero igual son afectados por este mal.

Indican que por lo intransitable en que se encuentran los caminos debido a las constantes lluvias, no han podido venir a Piura y dar cuenta de lo que viene ocurriendo.

MUERTES

Solo en una semana se murieron unas cinco reses. Cada res tiene un valor de unos 3,500 soles, lo que representa grandes pérdidas para los agricultores.

Durante el último fin de semana dieron cuenta al Senasa (Servicio de Sanidad Agraria), para que acuda personal técnico e investigue lo que viene ocurriendo.

Algunos sospechan que podría ser fiebre aftosa o el ántrax.

Cabe señalar que el Perú fue declarado libre de fiebre aftosa por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) el año 2013, alcanzando en ese momento el 98.36 % de su territorio nacional como zona libre donde no se aplica la vacunación, y el 1.64 % como zona libre con vacunación (Tumbes, Piura y Cajamarca), acción que no se realiza desde inicios del 2017. Se debe precisar que desde hace 14 años no hay reportes de fiebre aftosa en el país, informó el Senasa.