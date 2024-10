El gobernador regional, Luis Neyra León, responsabilizó a las gestiones anteriores de no prever el déficit de agua que se registra actualmente en la región Piura.

“Hay que entender que hay buenos y malos años. Lamentablemente esto se debió prever hace mucho tiempo. Nosotros hemos previsto hacer el perfil para dos represas hijas de Poechos que es Samanga y Chipillico y que el ANIN se haría cargo de eso”, dijo.

La autoridad regional afirmó que esto se debió proyectar desde hace muchos años.

“...ahora hay muchas personas que lanzan críticas, pero hay que preguntarles por qué no pensaron eso cuando fueron gobierno, por qué no se proyectaron sabiendo que ya Poechos está a punto de cumplir su vida útil...eso debió hacerse hace 10 o 15 años, pero nadie se proyectó “, enfatizó el alusión a la opinión que días atrás hizo el ex gobernador regional, Reynaldo Hilbck Guzmán.

PUEDES VER: Definen plan de trabajo en bien del patrimonio cultural en Piura

Subrayó que actualmente existe un déficit hídrico porque no existió una proyección y ahora se tiene que optimizar este recurso. “Poechos tiene fisuras por todos lados, le inyectaron cemento, no funciona, se han gastado millones en eso y hay que buscar a los responsables”, afirmó Neyra.

Subrayó que espera la respuesta de los funcionarios del Proyecto Chira Piura para asegurar agua para los cultivos permanentes sobrevivan.

El gobernador ha sido criticado por validar las siembras en la región cuando iba a ser año seco.

SONDORILLO. Neyra confía en que reinará el diálogo con las autoridades y pobladores de Sondorillo, quienes acordaron negar la licencia social para la continuidad de los trabajos del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. “Yo creo que va a primar el diálogo, pero el diálogo correcto. No está bien decir vamos a tomar una carretera”, acotó.