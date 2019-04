Gobernantes esperan resultados en los próximos meses

Síguenos en Facebook

Tras cien días de gestión, el gobernador regional de Piura, Servando García, señaló que a fines de año se tendrán resultados concretos con respecto a la ejecución de obras. Anunció cambios en los cargos principales pero se negó a hacer un “mea culpa”. En tanto, el alcalde de Piura, Juan Díaz, admitió que las huelgas y lluvias retrasaron la ejecución de proyectos.

BALANCE

“No hay gobierno regional que en 15 a 20 días gaste 500 millones de soles, consideramos que la evaluación es permanente y tiene que dar resultados al termino del año”, fue lo que declaró García con respecto a la baja ejecución en inversión pública que se encuentra en 4% y que se refleja en el poco avance de proyectos de impacto para la región.

Durante la audiencia sobre el balance de los cien primeros días de gestión, en el auditorio regional, no pasó desapercibida una bulliciosa portátil que aplaudía cada afirmación de García.

El gobernador anunció cambios en los cargos principales, ya que se está evaluando a los funcionarios y todos han puesto su cargo a disposición.

Se negó a reconocer errores y solo señaló que hizo ajustes de acuerdo a los requerimientos del Manual de Operaciones y Funciones, respecto a los funcionarios que no cumplían el perfil profesional.

Asimismo, la autoridad anunció que el 15 mayo se realizará la inspección física de la entrada del túnel para iniciar la elaboración del expediente de saldo de obra del Proyecto Alto Piura, pese a que meses antes se hizo dicha promesa. El gerente general, Jesús Torres, explicó que el saldo de obra será concluido en 90 días.

Sobre el aumento de la planilla por la contratación de más de 700 locadores en el gobierno regional, los cuales no cumplirían el perfil técnico, dijo: “El presupuesto se ha incrementado por lo tanto no podemos continuar con las mismas personas, necesitamos invertir esos recursos, no se está contratando demás sino lo que consideramos permisible”.

En otro momento, criticó al gobierno central por la demora en la transferencia de recursos de Reconstrucción debido a criterios técnicos. Por último, dio a conocer los proyectos de la masificación de gas, y el ahorro de 500 millones de soles en el presupuesto de construcción de hospitales de Alta Complejidad en Piura y Sullana.

CRÍTICAS

El consejero de oposición José Morey señaló que esperó un “mea culpa “ por parte del gobernador al que calificó como “soberbio” y que no ha tenido liderazgo en meses de gestión , en los que no ha habido resultados concretos.

“Existen deficiencias que han mermado su gestión como el continuo cambio de funcionarios y la falta de liderazgo para actuar rápidamente en el tema del contrato de la consultoría del proyecto integral del río Piura”, dijo Morey Requejo.

Indicó que solicitarán un informe real al gobernador y al gerente sobre la gestión y situaciones concretas de eficiencia en el gasto público.

“El gobernador debe enmendar errores, la confianza dada a los funcionarios puede ser revocada cuando no se cumplen objetivos”, dijo Morey.

Por su parte, el consejero Leonidas Flores indicó que el gobernador debe sincerarse ya que los resultados de su gestión son desacertados.

“El error que comete es partidarizar el gobierno, tenemos presupuesto como región que debe traducirse en obras, debe contratar a los mejores profesionales y cambiar a los que no han tenido resultados”, enfatizó.

Añadió que García ha dejado de lado al consejo regional en la toma de decisiones y que se debe evaluar a sus asesores.

PROVINCIA

En tanto, el alcalde de la municipalidad de Piura, Juan Díaz Dios, sostuvo que las huelgas de los trabajadores y las acciones por el fenómeno de El Niño Débil retrasaron la ejecución de obras en el primer trimestre.

Díaz informó que en los primeros meses tuvo que enfrentar las huelgas de los sindicatos municipales, que pedían el cumplimiento de pactos colectivos. Señaló que se ha impugnado judicialmente estos acuerdos.

Ante el anuncio de un nuevo paro de trabajadores señaló que tercerizarán el servicio de limpieza y que sancionarán a aquellos que acaten paros ilegales. “El Fenómeno El Niño desvió la atención y plan de trabajo que teníamos, tuvimos una alerta por la crecida del río pero pudimos actuar en acciones de mitigación, aunque ese tiempo se pudo utilizar para avanzar en otra cosa”, aseveró.

Resaltó que cuenta con un equipo de trabajo que se va consolidando. “No me siento satisfecho pero estamos bien encaminados, hay un paquete de obras que se empezará a ejecutar”, informó Díaz Dios.

Por último indicó que 570 ambulantes serán reubicados.