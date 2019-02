GRP entregó adelanto de S/ 2.3 millones a consorcio

Síguenos en Facebook

El gobierno regional entregó al consorcio Inundaciones Piura un adelanto de S/ 2.3 millones por los trabajos de consultoría en la elaboración del expediente del tratamiento del río y el Plan Integral de Drenaje Pluvial para los distritos Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre. Con la anulación del contrato, el gobierno regional podría perder el dinero desembolsado, ante un eventual recurso legal por parte del consrocio afectado.

ADELANTO

El portal del Ministerio de Economía y Finanzas detalla que el Gobierno Regional de Piura, entregó un adelanto de S/ 2’316,850 al consorcio Inundaciones Piura, en diciembre del año pasado.

El vicepresidente del directorio del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap), Hugo Garcés, señaló que el directorio tuvo pleno conocimiento del adelanto que hizo la anterior gestión al consorcio, pese a que en un primer momento el adelanto fue negado por el mismo presidente del directorio, Jesús Torres Saravia.

Anulación. Pese al peligro de perder los S/ 2.3 millones de adelanto, el último viernes Jesús Torres emitió la resolución gerencial N° 005-2019, que anulaba el contrato con Inundaciones Piura. En ese momento explicó que el consorcio presentó documentación falsa en la dirección consignada en el contrato.

“La dirección que indica el consorcio en el contrato, ubicada en los Médanos Castilla, es una casa donde vive una familia pero no conocen a la empresa. Ese es el motivo por el que hemos decidido anular el contrato”, precisó Torres Saravia.

LEYES

Según la Ley de Contrataciones del Estado, el domicilio legal de del consorcio será usado solo cuando inicien los trabajos. Asimismo, indica que es necesario notificar y esperar el descargo del consorcio para recién proceder a la anulación.

En respuesta, el miembro del directorio del Peihap, Hugo Garcés, dijo que era necesario tener una direción legal para la entrega de documentos y posterior a ello iniciar los trabajos con la supervición correspondiente. Aseveró que se notificó al consorcio en la dirección consignada, sin embargo, hasta la fecha no han recibido su descargo.

“Estamos de acuerdo con lo que dice la Ley de Contrataciones pero necesitamos una dirección donde podamos comunicarnos con la empresa. Ahora sabemos que ellos pueden variar su dirección, sin embargo, por ninguna de las vías de comunicación lo ha hecho, en caso sea así. Lo que sí sabemos es que este tipo de irregularidades no se va tolerar”, dijo el vicepresidente del directorio del Peihap.

Por su parte, el gerente del Peihap, Gilmar Lizana Puelles, señaló que se respetó el debido proceso notificando a los consorciados y también por correo electrónico. Sostuvo, además, que el documento emtido por el gobierno regional se trata de una anulación de contrato donde la figura de arbitraje no surte efecto. Aclaró que nunca se ocultó lo del pago del adelanto, sino que se dijo que no se pagó ninguna valorización porque no hubo ninguna ejecución.

ARBITRAJE

Para el secretario arbitral del Centro de Arbitrajes de la Cámara de Comercio de Piura, Carlos Rodriguez, el consorcio Inudaciones Piura sí puede iniciar un arbitraje, aún con la figura de anulación de contrato. Explicó que con adelanto o no, tras celebrado el contrato con las partes, existe un sometimiento de las obligaciones que se suscriben en el documento. Advirtió que en el caso de que el consorcio presente el arbitraje, podría quedarse con el dinero ya entregado y adicional a ello pedir una indemnización superior al monto del adelanto.

“Ambas partes pueden presentar el arbitraje, la parte que se sienta afectada lo hará, es un recurso en el que se aclara el contrato. Las partes pedirán lo que consideren que se ha vulnerado en la anulación o resolución del contrato”, dijo el especialista en arbitrajes Carlos Rodríguez.

Aseveró que en el proceso de arbitraje se puede presentar el recurso de anulación, en algún proceso que se considere irregular ante la sala que indique el convenio arbitral. Sostuvo que en caso exista un arbitraje, no se podrían ejecutar las cartas fianzas que entregó el consorcio.

PELIGRO

Como se recuerda, el consorcio Inundaciones Piura tenía a cargo la eleboración del expediente técnico del Plan Integral del río Piura para el control de inundaciones y el Plan Maestro de drenaje pluvial para Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, valorizado en S/ 17 millones y con una duración apróximada año y medio.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER), Miguel Celi Astudillo, señaló que la paralización del proyecto perjudica a toda la población que integra los tres distritos donde se iba a ejecutar el proyecto de drenaje pluvial.

“Se necesita avanzar con la ejecuación de estos proyectos, sobre todo con el problema que tenemos. Nosotros hemos recopilado la información de los mismos secretarios técnicos de los tres distritos, donde hemos indentificado 79 cuencas ciegas, el número de familias afectadas es incalcuble debido a la cantidad de la población que se encuentran cerca a ellas”, señaló el jefe del COER.

En ese sentido, indicó que están atendiendo la emergencia por lluvias con los recursos que tienen, pero que siempre existe escasez. En cuanto al tratamiento del río, Miguel Celi Astudillo dijo que los trabajos de descolmatación se han visto perjudicados por el cremiento de la maleza y la basura que la gente bota en ese lugar, precisó que los trabajos de descolmatación tienen que ser constantes, sobre todo ahora cuando el proyecto se encuntra paralizado.

“Se van hacer todos los esfuerzos a fin de mitigar el pananorama actual del río, ya lo hemos recorrido con autoridades del PSI, y tenemos conocimiento del peligro al que está expuesta la población”, finalizó Celi Astudillo.