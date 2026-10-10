Delincuentes incursionaron en la institución educativa Julio C. Tello en el distrito de Tambogrande y se llevaron equipos de cómputo, dinero y material didáctico que eran destinados al servicio de decenas de escolares.

ROBO. El hecho se registró la madrugada de ayer, en el colegio situado en el sector de Progreso Bajo. Los delincuentes ingresaron al plantel en horas de la madrugada y, tras violentar algunos ambientes, alzaron con impresoras, dinero, parlantes y dinero en efectivo que se encontraban en el área de Psicología.

El presidente de la Central de Rondas Campesinas de Tambogrande, Germán Juárez, informó que fue alertado de este hecho delictivo durante las primeras horas de ayer y señaló que el robo fue cometido por hampones que aprovecharon la ausencia de vigilancia en la mencionada institución educativa.

Tras lo ocurrido, se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional, junto al mencionado dirigente Juárez, con el objetivo de constatar los daños, recabar indicios y levantar el acta correspondiente para iniciar las investigaciones correspondientes.

En tanto, los pobladores y padres de familia del plantel lamentaron lo ocurrido y señalaron que los más afectados son los estudiantes y docentes, quienes se ven afectados en sus estudios tras la pérdida de los equipos que utilizaban a diario.

Ante esta situación, la comunidad educativa exigió a las autoridades locales y al Ministerio de Educación la implementación inmediata de un sistema de seguridad permanente y cámaras de vigilancia.

“Lo que pedimos es que las autoridades tomen medidas urgentes ante estos hechos delictivos, debido a que esperan que pasen estos robos para que, quizás, recién se preocupen. Esto que ha ocurrido es algo que afecta directamente a los estudiantes”, señaló un ciudadano que solicitó reforzar el patrullaje en las zonas rurales.