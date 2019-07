Hampones roban artefactos valorizados en más de 30,000 soles de una vivienda

Síguenos en Facebook

Los robacasas están al acecho. Los ladrones ingresaron la madrugada del domingo a la vivienda de la avenida D del sector 28 de Julio, en el asentamiento Los Algarrobos, en Piura, de donde se llevaron artefactos y enseres valorizados en más de 30,000 soles.

Claudia Vilela Zavala contó que los hampones ingresaron la madrugada del domingo por una pared de la parte trasera de la casa y salieron con los artefactos por la puerta principal, aprovechando que descansaba junto a su esposo y su hijo. Ellos presumen que los desconocidos rociaron gas somnífero para cometer el robo.

A las 6 de la mañana, la madre de familia se da con la terrible sorpresa que la puerta principal estaba abierta y observaron que no se encontraba el moderno televisor, 4 laptop, 5 celulares, juegos de nintendo, Play Station, y demás enseres que superan los 30,000 soles. Los equipos sustraídos eran reparados por su esposo, quien brinda servicio técnico.

SOSPECHOSO

Los esposos sospechan de un hombre, quien acaba de salir de prisión y con quien hace meses la dueña de la vivienda tuvo una rencilla y por eso fue a prisión. Ellos aducen que el robo pudo ser por venganza.

Ambos afirman que los ladrones ingresaron por la pared de la parte trasera de la casa, pues encontraron huellas de zapatillas en la pared y en el piso.

“Han salido por la puerta principal, como en su casa. En la parte de atrás, donde está la lavandería, da con la vivienda de un hombre que recién ha salido de la cárcel. Les ha faltado tiempo porque sino se hubiesen llevado la moto de mi esposo”, sostuvo la víctima.

La pareja de esposos denunció el robo en la División de Investigación Criminal (Divincri), quienes llegaron hasta la vivienda pero no recogieron huellas.

“Nos dijeron que no podían recoger las huellas en madera, manijas y cables porque no se impregnan. Queremos que nos ayuden y no quede impune el robo”, afirmó el denunciante.