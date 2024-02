“No voy a poder vivir sin ti, papá, eras mi vida, mi mundo entero, todo para mí, no sé qué voy a hacer sin ti, nos dejaste solas más que nunca”, repetía al lado del féretro ahogada en un llanto profundo e inconsolable y abrazada a su madre, Evelyn Ternero, hija del suboficial técnico de primera de la PNP, Carlos Alberto Ternero Otero, quien fue asesinado el último miércoles en la urbanización Santa Margarita, en Piura.

Ayer a las 8 de la mañana partió de su vivienda ubicada en la manzana G-, lote 23, V Etapa de la urbanización Santa Margarita hacia el Complejo Policial “Mayor PNP Roberto Morales Rojas”, conocido como la Divincri, donde Ternero Otero por muchos años laboró en las diferentes áreas.

Sus colegas lo recibieron con globos blancos y con los acordes de la canción “Amigo”, le rindieron un homenaje.

El jefe de la Divincri, coronel PNP, Alberto Li Zapata, le prometió a su familia que capturaran a sus homicidas y resaltó los valores de Ternero.

“Era una persona de buenos principios, brindaba su amistad a todos. Ternero como jefe de la Divincri te prometemos que haremos hasta lo imposible por identificar plenamente, ubicar y capturar a esos asesinos, cobardes que para acabar con tu vida te dispararon por la espalda”, dijo enérgico Li Zapata.

Su familia, amigos y colegas de la promoción “Lealtad 92″ pidieron justicia y que la muerte de Ternero Otero, quien laboraba en la Unidad de Lavado de Activos, no quede impune.

Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Parque del Recuerdo de Castilla y su hija, Evelyn Ternero, al lado de su féretro, le juró que su muerte no quedará impune.

“Te juro papá que voy a hacer justicia, justicia, como me lo dijiste ojo por ojo, diente por diente, quien te hizo esto lo va a pagar, vas a verlo, lo voy a cumplir, haré lo que sea para hacer pagar lo que te han hecho. Eras muy bueno, se acabó el Ternero, nunca había un no para nadie, mira cómo nos dejas destrozadas. Como me dueles viejo querido, ay papá, papá, porque, no merecías que te arrebaten la vida de esa manera, tú no merecías eso”, dijo con un llanto desgarrador, Evelyn Otero.