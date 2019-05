Hombre intenta matar a su pareja ahorcándola en su vivienda frente a su hija

Síguenos en Facebook

Las agresiones contra mujeres no cesan. En un arranque de ira, un hombre intentó asesinar a su pareja ahorcándola en su vivienda en presencia de su hija, en la provincia de Sechura. Los agentes del orden capturaron al presunto agresor.

TENTATIVA

El hecho ocurrió ayer, en la madrugada, cuando Víctor Javier Nima Amaya (28) regresó en estado de ebriedad a su casa en Sechura y empezó a discutir con su esposa Katerin Lazo Yesan (28) exigiéndole que le preparara de comer.

“Él ha llegado muy tarde y quería que le vaya a comprar comida, pero no me había dejado dinero en todo el día, su mamá le ha comenzado a meter ideas y como es muy celoso me cogió del cuello ahorcándome y me hizo caer al suelo, ahí me golpeó en mi rostro”, manifestó la víctima.

La mujer señala que su hija estaba presente en el momento del ataque y que luego ella escapó de su agresor y acudió a denunciarlo en la comisaría de Sechura.

Los efectivos policiales lo intervinieron a inmediaciones de la avenida Brasil y lo trasladaron a la delegación de la jurisdicción acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La mujer fue examinada por el médico legista. En tanto la Fiscalía Provincial de Sechura realiza las diligencias correspondientes.

ESTADÍSTICAS

De acuerdo a las estadísticas del Programa Nacional de Violencia Familiar (PNVF) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a la fecha en la región Piura se han presentado cinco casos de tentativa de feminicidio y cuatro feminicidios.

Cada día se incrementan más los casos de violencia contra la mujer en Piura , tal es el caso que hasta el momento se han reportado un total de 1, 849 casos denunciados por las víctimas en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del departamento.