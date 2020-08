Escrito por

Los llamados albergues temporales de atención a pacientes COVID-19 del excampo ferial y la ampliación del estadio Campeones del 36, en Sullana, vienen siendo cuestionados, no solo por su inoperatividad, sino porque no cuentan con presupuesto para el personal médico, asistencial y logístico para que atiendan a los enfermos de Sullana, Talara y Ayabaca.

PRESUPUESTO

La presidenta del Cuerpo Médico del Hospital II de Sullana, Patricia Montoya Reyes, señaló que no es soló construir locales llamados hospitales, sino asignarles un presupuesto para que puedan operar y brindarles una buena atención a los enfermos de Sullana, Ayabaca y Talara.

“El tema es no solo hacer infraestructuras. Lo más importante es tener que tengan farmacia, laboratorio, personal, oxígeno, insumos y más. No tenemos ni siquiera EPP para completar nuestra demanda mensual y estamos estirando y arañando de un lado y otro lado para, por ejemplo, el hospital del estadio (Campeones del 36)”, dijo Montoya.

Señaló que el hospital (detrás de la tribuna del estadio Campeones del 36), cuenta con una demanda pero faltan camas. Por eso, no es que esté en desacuerdo, pero si van a realizar un hospital, que lo hagan, pero bien, porque no es tan sencillo.

“Ellos (las autoridades) dicen que, como es un hospital (que han construido), le corresponde que lo dirija el Hospital II de Sullana, y no es así. Nunca se nos preguntó, en el caso del estadio (Campeones del 36). Nunca nos dijeron que vamos a mantener 200 camas más, como es el estadio y el excampo ferial”, señaló mortificada.

Explicó que el poco presupuesto que les dan para el Hospital II, no les alcanza para contratar más personal para el estadio, ni para comprar medicamentos, ni personal de limpieza, ni personal que lleve los alimentos, choferes, ambulancias, porque todo eso es una gran logística.

“No es solamente hacer la infraestructura, menos lo del campo ferial. No sé quién va a ser el administrador de ese hospital. Nosotros no podemos, como han señalado. Ahorita, otra vez, esta crítica la situación en el estadio, que está lleno (de pacientes)”, enfatizó.

Dijo que sufren de escasez de insumos, equipos de protección personal (EPP) que se les agotan rápidamente y tienen deficiencias económicas para poder comprar los insumos.

“No tenemos EPP ni medicamentos y menos hay dinero para contratar y pagarle a los médicos. Se nos dijo que para estos hospitales iban a venir médicos de Lima, pero hasta ahorita los esperamos. No sé dónde están. Yo le digo (a las autoridades), ¿quién va a administrar estos hospitales?”, agregó la titular del Cuerpo Médico del nosocomio de Sullana.

La médica Montoya Reyes dijo que no se les puede llamar ni “elefantes blancos” a estos locales, porque no cuentan aún con todas sus instalaciones. “Ósea, no hay monitores (en las camas), no hay medicamentos, ni farmacias. Simplemente estos tienen su infraestructura y son como un casco. Falta lo más importante, que es personal, y toda la logística con la que deben contar para una buena atención a los pacientes, que llegan de diversos lugares”, dijo la titular del Cuerpo Médico .

Cuestionó al gobierno regional porque no consideró al Hospital II como nosocomio COVID-19. Además, no han visto ninguna mejoría desde que empezó la emergencia para la provincia de Sullana. “Lamentablemente seguimos con los errores que hemos venido teniendo desde el principio. Yo no entiendo qué tiene que pasar para poder mejorar. No se aprende de los errores. No vemos una reacción adecuada del Gobierno Regional de Piura porque, prácticamente, abandonó al Hospital de Apoyo II de Sullana, al no considerarlo como hospital COVID-19, ya que seguimos con un presupuesto limitado”, enfatizó Montoya Reyes.

NO LO RECEPCIONARÁN

El director del Hospital II de Sullana, Julio César Elías Gómez, señaló que el albergue del excampo ferial, ubicado en el kilómetro 2 de la carretera Panamericana Norte en la salida Piura, no será recepcionado por ellos, como nosocomio.

“El hospital del excampo ferial no lo vamos a recibir, porque no hay personal. Eso es básicamente. Mientras que el hospital (parte posterior de la tribuna del estadio Campeones del 36), también es por personal y falta de grupo electrógeno. Ahí será para pacientes COVID-19 leves”, señaló el director del nosocomio de la Perla del Chira.

Explicó que actualmente el ingreso de pacientes infectados con coronavirus ha disminuido en el Hospital II de esta jurisdicción, pero le pidió a la población que tome sus precauciones y no se confíe de esta enfermedad, que ha cobrado la vida de cientos de personas en esta región.

“La ciudadanía debe mantener la calma. La pandemia está estacionaria, pero deben tomar sus precauciones. El local del estadio Campeones del 36 sí lo vamos a recibir, porque habrá cien camas más para los pacientes leves”, añadió el galeno.

“Le pedimos a la població que no bajen la guardia y no se confíen. Mantengan siempre los protocolos, como sus mascarillas, protectores faciales, el distanciamiento social señalado y que siempre se laven las manos para evitar que esta enfermedad no se vaya propagando”, enfatizó.

Dijo que por el momento, ningún paciente COVID-19 se encuentra en el área de Medicina del Hospital II, ya que todos fueron trasladados al albergue de contingencia del estadio Campeones del 36, que está ubicado en la cuadra cinco de la calle Dos del barrio Buenos Aires de Sullana.