Inician investigación contra Luis Cevallos y Daniel Meza

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos inició investigación contra los exjueces Luis Cevallos Vega y Daniel Meza Hurtado por actos de corrupción vinculados a la presunta organización “Los Ilegales”, tras ser señalados de favorecer a los “clientes” del cabecilla Luis León More, a cambio de dinero.

El Poder Judicial de Piura liberó a cuatro integrantes de esta red a pocos días que declaren como testigos en este caso.

INVESTIGACIÓN

La investigación que realiza la Fiscalía Suprema por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado contra los exjueces Cevallos Vega y Meza Hurtado, se encuentra en etapa preliminar.

Luis Cevallos es vinculado a tres casos en los que habría recibido dinero a cambio de favorecer a los “clientes” de León More aprovechando, que se desempeñaba como presidente de la Segunda Sala de Apelaciones de Piura.

En una de las escuchas contenidas en la carpeta fiscal, León le dice al coimputado Marlos Pesaressi: No te vas (ininteligible) al doctor huev... que yo lo tengo de la mano. A lo que Pesaressi le pregunta de quién se trata y León responde: “A Cevallos”.

En el caso mencionado se buscaba que se favorezca a Fernando Pesaressi Rivas en un caso por delito de robo agravado. El objetivo era que se revoque la condena en su contra.

Según la Feccor, León More le entrega S/ 3,000 al ex juez superior para que favorezca a Marlon Castro Castillo en la apelación de la prolongación de prisión preventiva.

El dinero fue entregado a través del trabajador de la Corte, Jorge Guerrero Marchán, quien falleció en extrañas circunstancias.Varios de los audios contienen conversaciones entre este trabajador judicial y León en el que aluden a Cevallos, por lo que se le consideraba pieza clave.

También se acusa al exjuez de recibir S/ 10,000 para revocar la sentencia condenatoria contra Miguel Flores Gastelú, investigado por delito de robo agravado.

TESTIGOS

Por otro lado, dentro de las diligencias que realiza la Fiscalía Suprema se encuentra la recabación de los testimonios de los procesados en este caso, Francisco Pacherres Siancas, Luis Ordinola Gutiérrez, Ernesto León Sánchez y Adelina Flores Castillo.

Ellos ya habían sido citados a declarar con relación al caso que se le sigue al exjuez superior Cevallos.

Fuentes reservadas indicaron que este fue uno de los alegatos del fiscal Luiggi Ginocchio Zapata para que se les prolongue por 12 meses más la prisión preventiva que estaba próxima a vencerse.

Pese a ello, el juez Franklin Pérez Santa Cruz, encargado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, declaró infundado el pedido ya que, según dijo, las diligencias pendientes no eran dificultad especial que determine que se prolongue la prisión preventiva.

Con la liberación de estos imputados, el caso contra el ex juez superior no avanzaría ya que se presume que los investigados teman declarar y prefieran huir para no enfrentar a la justicia.

En el caso de Daniel Meza, tiene audios directamente con el cabecilla de “Los Ilegales”, por lo que existe una propuesta de destitución del Poder Judicial.