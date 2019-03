Javier Atkins en el banquillo de los acusados por presunta sobrevaloración del puente San Miguel

Síguenos en Facebook

El ex presidente regional de Piura, Javier Atkins Lerggios y actual viceministro de Pesca y Acuicultura enfrenta un juicio por la presunta sobrevaloración de cuatro millones de soles en la construcción de la obra del puente San Miguel de Piura.

En la sede central de la Corte Superior de Justicia se realizó la audiencia de juicio oral contra la exautoridad regional, quien se defendió reiterando que la denuncia "no tiene ni pies ni cabeza".

"El argumento de la fiscalía es de que había perjuicio económico porque no había certificación presupuestal. Eso es absurdo, uno no puede construir una obra sin certificación presupuestal. Dice que hubo sobrevaloración porque se otorga con el 9% arriba del precio base, pero las normas permiten que exista hasta un 10% por encima del precio base. No entiendo cuál es su criterio", señaló Atkins a su salida de la sala de audiencias.

El Ministerio Público imputa a Atkins Lerggios y a otros ex funcionarios del Gobierno Regional el delito de colusión agravada por una presunta sobrevaloración de la obra del Puente San Miguel de Piura.

La diligencia está a cargo del juez del Séptimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Ronald Soto Cortéz. Se volvió a citar a los imputados para el próximo 28 de marzo a las 10:00 de la mañana.

SOBREVALORACIÓN

En noviembre del 2018, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la licitación pública N° 005-2012 y en la ejecución de la obra del puente San Miguel. Según este organismo, en la ejecución hay una sobrevaloración de S/ 4'193.153.

Por esta razón, el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría sancionó a cuatro ex funcionarios de la gestión de Javier Atkins con la inhabilitación por un periodo de cinco años para ejercer un cargo público.