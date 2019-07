Jefe de administración del GORE señala que heredaron unos S/ 200 mlls. de deuda

Síguenos en Facebook

Tras exponer ante el Consejo Regional la situación financiera del pliego del gobierno regional, el jefe de administración del Consejo Regional (GORE) señaló que han asumido una deuda de unos 200 millones de soles.

“Lo que se ha expuesto es el saldo de los estados financieros al 2018, lo que es el activo y pasivo, y el saldo de balance es deficitaria, es decir que, al realizar los activos no pagaríamos la deuda. La diferencia de deuda bordea los 200 millones”, indicó Ronal Carmen Córdova, jefe de administración del GORE.

Indicó que esta deuda comprende el pago de los servicios básicos del local, a los acreedores que han prestado servicios, y a algunas valorizaciones de obras.

“Hasta ahora se está tratando de honrar con las transferencias que vienen mensualmente, pagar por orden de antigüedad, en esta gestión hemos pagado dos meses de teléfono del año 2018 noviembre y diciembre, servicio de vigilancia y otros”, manifestó el funcionario.

Agregó que en esto está incluidas las valorizaciones de los cuatro hospitales “que ha quedado como deuda, y que asciende a 140 millones que al 31 de diciembre no se pagaban.

SIN DEUDAS

Al respecto, el exgobernador regional, Reynaldo Hilbck descartó que hayan dejado deudas.

Sobre las deudas de servicios indicó que estas están en el presupuesto, y que deberían estar considerados para su pago oportuno en el mes que corresponde.

Respecto a las valorizaciones, dijo que “son deudas normales cuando uno ejecuta una obra y que están previsto su pago en el presupuesto”, y que “ninguna obra se inicia sino está el dinero para su ejecución en la cuenta del GORE”.

Por su parte, Helen Luna, ex gerenta de Planeamiento y Presupuesto, dijo que presupuestalmente no dejaron compromisos de pago, e incluso dejaron de incorporar procesos que iban a demorar mes y medio para no dejar deudas.